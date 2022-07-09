Türk Kızılay, Yemen'deki ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince Yemen'in güneyindeki Aden, Ebyen ve Lahic kentlerinde 3 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

Aden kentinde bugün 125 küçükbaş hayvanın kurban etlerini 500 aileye ulaştırdıklarını kaydeden Ubeyd, kurban eti dağıtımının pazar ve pazartesi günlerinde de devam edeceğini aktardı.

Ubeyd, kurban etlerini yoksul, yerinden edilmiş kişilere, özel ihtiyaç sahipleri ve yetimlerin ailelerine ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türk Kızılay, Yemen'de iç savaşın başlangıcından bu yana savaş mağdurlarına çeşitli yardım malzemeleri ulaştırıyor.

- Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.