Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi 'gerçek bir tehdit' olarak gördüklerini belirterek, Ege Denizi'ndeki savunma doktrinleri konusunda kökten değişiklik yapacaklarını açıkladı.

Dendias, bugüne kadar "karayı ordu, denizi donanma, havayı hava kuvvetleri korur" şeklindeki temel doktrini tamamen terk ettiklerini açıkladı.

Yunan Bakan, katıldığı bir panelde "Ege'yi şimdiye kadar olduğu gibi donanmanın korumasının artık bir anlamı yok. Yeni fırkateynler ve gemiler, Ege gibi dar bir denizde modern tehditlere açık şekilde bekletilemeyecek kadar pahalı araçlar. Bir milyar avroluk bir fırkateyni, birkaç bin avroluk bir dronla yok edebilirsiniz" dedi.

Dendias, "Alan kapatma stratejisi izleyeceğiz. Ege'yi artık karadan kapatacağız. Deniz, yüzlerce, hatta binlerce adaya dağıtılmış ve hareketli füze bataryaları tarafından korunacak. Donanma ise Ege'nin dar sularına hapsolmak yerine Doğu Akdeniz'de serbestçe operasyon yapabilecek. Ege'yi füzeler ile karadan kilitleyeceğiz" diye konuştu.

HAVADA 'AŞİL KALKANI'

Hava savunmasında da benzer bir değişikliğe gidildiğini ifade eden Dendias, hava tehdidini sadece savaş uçaklarıyla karşılamanın "çok pahalı bir cevap" olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna üzerinde tam bir hava üstünlüğüne sahip olmasına rağmen uçaklarını uçuramadığına dikkat çeken Dendias, "Artık uçaksavar sistemleri uçağı engelleyebiliyor. Yunanistan neden hava tehdidini uçaklarıyla karşılasın?" diye sordu. Yeni stratejinin "Aşil Kalkanı" olarak adlandırıldığını belirten Dendias, Yunan hava sahasının bütüncül bir yaklaşımla karadan konuşlu füze sistemleri tarafından korunacağını kaydetti.