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Dünya

Türk SİHA'ları rahatsız etti! ABD'den PKK'ya skandal eğitim

Türkiye'nin kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğü nokta atışı operasyonlar, terör örgütü PKK/PYD'nin hamisi ABD'yi rahatsız ediyor. Yeni bir skandala imza atan ABD, Türk İHA/SİHA'larına karşı teröristlere hava savunma eğitimi verdi.

Yeni Şafak27 Ekim 2023 Cuma 08:07 - Güncelleme:
Türk SİHA'ları rahatsız etti! ABD'den PKK'ya skandal eğitim
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Terör örgütü PKK'ya her türlü askeri desteği veren ABD'nin şimdi de hava savunma sistemi üzerine eğittiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz Eylül ayında Haseke'deki eğitimlerde terör örgütü militanları, İHA/SİHA, savaş uçakları ve keşif uçaklarının tespiti ile karadan havaya savunma sistemlerinde atış ve hedefleme eğitimi aldı.

İHA FABRİKASI KURDU

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'nin kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğü nokta atışı operasyonlar, ABD'yi rahatsız ediyor. Özellikle örgütün sözde üst düzey militanlarının arka arkaya etkisiz hale getirilmesi nedeniyle harekete geçen ABD, PKK militanlarına İHA/SİHA'larla baş etme yollarını aktarıyor.

TALABANİ'Yİ ARACI YAPTILAR

Teröristlere helikopter kullanım eğitimi vererek İHA/SİHA yapımı için bir de fabrika kuran ABD, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek, Suriye'deki PKK/PYD militanlarına daha önce de hava savunma sistemi göndermişti.Türk İHA ve SİHA'larını düşürmek için Talabani aracılığıyla terör örgütüne teknik malzeme de gönderildiği ifade ediliyor. Hava savunma sistemlerinde atış ve hedefleme eğitimlerinin yanı sıra Suriye'de sorumlu olan PKK/PYD/YPG terör örgütü sözde üst düzey üyeleri arasında 21 Eylül' de Haseke'de bir toplantı yapıldığı tespit edildi.

BARZANİ HEDEFTE

Toplantıda son dönemde PKK'ya karşı Türkiye ile iş birliği yapan Barzani ailesinin çıkarlarına karşı faaliyetler düzenlenmesi ve Barzani ailesinin teşhir edilmesi yönünde karar alındı. Türkiye'nin etkili operasyonlarına karşı çözüm aranan toplantıda, operasyonlara karşı koyabilecek etkili silahlar elde edilmesi veya satın alınmasına yönelik yollar aranması da kararlaştırıldı.

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