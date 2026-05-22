Türk Silahlı Kuvvetleri de katıldı! ''NATO-Sırbistan 2026'' tatbikatı devam ediyor

Gazeteciler, NATO tarafından düzenlenen medya turu kapsamında, Sırbistan'ın güneyindeki Bujanovac kenti yakınındaki Borovac Eğitim Alanı'nda 23 Mayıs'ta tamamlanacak tatbikatı gözlemledi.

NATO yetkilisi tarafından AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, tatbikata yaklaşık 600 personel katılıyor.

Sırbistan'ın yanı sıra Türkiye, İtalya ve Romanya'dan askerlerin yer aldığı tatbikata ayrıca Sırbistan, Fransa, Almanya, İtalya, Karadağ, Romanya, İngiltere ve ABD'den askeri planlamacılar ile gözlemciler iştirak ediyor.

Sırp ve NATO kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirlik seviyesinin geliştirilmesine katkı sağlayan tatbikat, Sırbistan Silahlı Kuvvetlerinin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği öncülüğündeki barışı koruma operasyonlarına hazırlığını güçlendirmeyi, NATO-Sırbistan pratik işbirliğini ilerletmeyi ve Balkanlar'daki istikrarı desteklemeyi amaçlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikata 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeliyle katılıyor. Tatbikat kapsamında meskun mahalde muharebe eğitimi, çevre emniyeti, yaralı tahliyesi, arama tarama gibi eğitimler gerçekleştirildi.

Kol Komutanı Piyade Üsteğmen Onur Bilgili, Türkiye'nin muharebe sahasındaki yüksek hazırlık seviyesini göstermek amacıyla 36 personelden oluşan birlik ile tatbikata katılım sağladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Birliğimiz tamamen yerli silah, araç ve teçhizatla donatılmıştır. Tatbikat kapsamında personelimiz Türkiye'nin gelişen yerli silah sanayisinin en güçlü örneklerinden olan Vuran taktik tekerlekli zırhlı araç ve Milli Piyade Tüfeği MPT 76 ile donatılmıştır. Tatbikattaki temel hedefimiz, müttefik ve partner ülkeler ile birlikte ortak eğitimler yapabilmek, tecrübe aktarımını sağlayabilmek ve çok fonksiyonlu hareket alanlarında birlikte çalışabilirliği artırmak ve daha üst seviyeye taşıyabilmektir."