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Dünya

Türkiye 10'uncu sırada yer alıyor! Komşu mercek altına aldı: Tam 10 milyar dolar

Komşu ülke Yunanistan ile Türkiye arasındaki olumlu hava 7 Aralık'ta konulan 10 milyar dolarlık ticaret hedefine de yansıdı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari ilişkileri mercek altına alan Yunan basınına göre, Yunanistan, Türkiye'den ürün alan ülkeler arasında 10'uncu sırada yer alıyor.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
Türkiye 10'uncu sırada yer alıyor! Komşu mercek altına aldı: Tam 10 milyar dolar
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere dikkat çeken Yunan ProtoThema gazetesi yayınlandığı haberinde, "Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu süreç, her alanda olduğu gibi ticarete de iş birliği ve bahar havası getirdi..." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık'taki Atina ziyareti sırasında iki ülke liderleri tarafından konulan 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi hatırlatıldı. Bunun iki ülke arasındaki ticari faaliyetlere ivme kazandırdığı ve hedefe hızla yaklaşıldığı vurgulandı.

Türk şirketlerin Yunanistan'da yüzlerce şube açtığı belirtilen haberde, "Enerjiden perakendeye, gayrimenkulden turizme, su ürünleri yetiştiriciliğinden sanayiye kadar Türk şirketleri Yunanistan'da her alanda" yorumu yer aldı.

10'UNCU SIRADA YER ALIYOR

Habere göre Yunanistan, Türkiye'den ürün alan ülkeler arasında 10'uncu sırada yer alıyor. Türkiye ise Yunan ürünleri ithal eden ülkeler arasında beşinci sırada yer alıyor.

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