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Dünya

''Türkiye ABD'nin gücünü sınırladı'' deyip çağrı yaptılar: Ankara'nın çıkarlarını anlayın

Türkiye'nin küresel bir aktör olarak dış politikada izlediği yol dünyanın gündeminde. Amerikan gazetesi The Hill, 'Türkiye ikilemi, ABD'nin gücünü sınırlayan ülke' başlıklı bir analiz haber yayımladı. Haberde, Ankara'nın bağımsız, reel bir politika izleyen ve sorunlara çözümler getiren önemli bir küresel aktör olduğuna vurgu yapıldı. Washington'a Ankara ile ilişkileri güçlendirmesi çağrısında bulunuldu. 'Türkiye'yi saf dışı bırakılması gereken bir müttefik olarak görmek yerine, Ankara'nın çıkarlarını, olayları nasıl gördüğünü anlayın' denildi.

20 Ocak 2023 Cuma 12:03 - Güncelleme:
''Türkiye ABD'nin gücünü sınırladı'' deyip çağrı yaptılar: Ankara'nın çıkarlarını anlayın
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Amerikan gazetesi The Hill, "Türkiye ikilemi, ABD'nin gücünü sınırlayan ülke" başlıklı bir analiz haber yayımladı.

Haberde, Türkiye'den ABD'nin gücünü sınırlayan ülke olarak bahsedildi.

"Türkiye, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada ABD'nin gücünün sınırlarını kabul etme ihtiyacının iyi bir örneğidir" denildi.

"ANKARA'NIN ÇIKARLARINI ANLAYIN"

Washington'a Ankara ile ilişkileri güçlendirmesi çağrısı yapıldı.

"Türkiye'yi saf dışı bırakılması gereken bir müttefik olarak görmek yerine, stratejik empati yapılması gerekiyor. Ankara'nın çıkarlarını, olayları nasıl gördüğünü anlayın" denildi.

LİBYA, SURİYE VE DAĞLIK KARABAĞ'DA GİDİŞATI DEĞİŞTİRECEK HAMLELER

Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsız reel politikalarından bahsedildi.

Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da gidişatı değiştirecek hamleler yaptığı belirtildi.

Avrasya, İslam ve Türk dünyasının kavşağında yer alan Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkaslar'da sahip olduğu nüfuza da dikkat çekildi.

Analizde Ankara'nın Rusya ve İran ile ekonomik ve jeopolitik bağları bulunduğu da vurgulandı.

Bosna'dan Katar'a kadar birçok ülkede askeri veya barışı koruma kuvvetlerinin konuşlandırıldığı anlatıldı.

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