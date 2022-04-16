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Dünya

''Türkiye aleyhine konuşmanın zamanı değil''

Yunan Parlamentosunun Savunma ve Dış Politika Komisyonu'nda konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, 'NATO'da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil.' dedi.

16 Nisan 2022 Cumartesi 09:36 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:36
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Yunan parlamentosunun Savunma ve Dış Politika Komisyonu'nda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri NATO'nun, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füzelerini satın alması gibi bazı konuları görmezden geldiğini öne süren Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, "İttifakın ne yapacağı kendi bileceği iş. Elbette biz itirazlarımızı, çekincelerimizi savunmaya devam edeceğiz. Ancak NATO'daki mevcut havayı unutmamak gerek. Gelişmeler NATO içinde pek çok müttefikin Türkiye'ye bakışını değiştirdi. Bu dönem, NATO'da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, müttefikler Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını teminat altına almak istiyor" ifadelerini kullandı.

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