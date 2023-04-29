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Dünya

Türkiye Almanya'da sandık kurdu! Uzun kuyruklar oluştu

Almanya'da 4 kentte daha seçmenler, Türkiye'de ?14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 21:59 - Güncelleme:
Türkiye Almanya'da sandık kurdu! Uzun kuyruklar oluştu
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Almanya'daki Türk seçmenler, Aachen, Bremen, Regensburg ve Kassel kentlerinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullandı.

Seçmenler, Aachen, Bremen, Regensburg'da 1 Mayıs'a, Kassel'de de 9 Mayıs'a kadar oy verebilecek.

Seçim sürecini gözlemlemek amacıyla Bremen'e gelen Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, "Hannover'de bugün üçüncü günümüz. Bremen'de de yine fuar alanında bugün başlandı. Seçmenlerin büyük ilgisi var. Vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösterdi. Seçimlerde yaptığımız hazırlıkların esas amacı seçime katılım oranının arttırılmasıydı. Bu yönde önlemler almıştık. Bu nedenle bu durumdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Münster, Köln, Essen, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Mainz, Münih ve Nürnberg'te 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs 21.00'e kadar devam edecek.

3 milyon civarında Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da 1,5 milyon Türk seçmen bulunuyor.

Almanya, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ülke konumunda.

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