Türkiye Arnavutluk'a bağışladı: Türkler her zaman ihtiyaç duyduğumuz anda geliyor

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına bağlı Dıraç Sulama ve Drenaj Müdürlüğüne 2 ekskavatör, 2 kazıcı, 1 buldozer, ve 4 pompa bağışı yaptı.

Teçhizat teslim törenine, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Frida Krifca ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ile Dıraç'taki yerel ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Krifca, burada yaptığı konuşmada, bu teçhizatın, Türk Hükümeti'nin bir armağanı olduğunu ifade etti.

Hem Bakanlık bünyesindeki müdürlüklerin hem de belediyelerin söz konusu teçhizata ihtiyaç duyduğuna işaret eden Krifca, bunların, başta sellerden korunma olmak üzere, sulama ve drenaj alanında kullanılacağını söyledi.

Krifca, "(Bu teçhizat) Gereklidir ve önemli bir anda geldi. Arnavutluk; İşkodra ve Leş bölgelerinde zor bir sel durumuyla karşı karşıya ancak bu durum şu anda kontrol altında." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Atay'a teşekkür eden Krifca, "Sizin ve Türk Hükümeti'nin katkılarından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk Hükümeti, Arnavutluk ile sürekli omuz omuzadır. Yardımlar her zaman ihtiyaç duyduğumuz anda geliyor." dedi.

Büyükelçi Atay ise söz konusu teçhizatın sel ve baskınla mücadelede kullanılabileceğini ifade etti.

Kardeş ülke ve stratejik ortak Arnavutluk'un, her zaman zor ve iyi günlerinde yanında olduklarını dile getiren Atay, "Bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hibe edilen malzemelerin, Arnavutluk hükümetinin başarıyla yürüttüğü selle mücadele, baskınla mücadele çabalarına katkı vermesini umuyoruz." diye konuştu.

Atay, "Bu zor günlerin atlatılmasından sonra da sayın Bakanın da söylediği gibi tarım ve ormancılık alanında da diğer iş birliği alanlarında da iş birliğimizi artırarak devam edeceğiz. Türk halkı her zaman Arnavut kardeşlerinin yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.