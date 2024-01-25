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Dünya

''Türkiye Bursları''nın Lübnan'da tanıtımı yapıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Lübnan'ın çeşitli kentlerinde 'Türkiye Bursları' programının tanıtımını yaptı.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
''Türkiye Bursları''nın Lübnan'da tanıtımı yapıldı
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Lübnan'a gelen YTB heyeti, 23-24 Ocak'ta başkent Beyrut'un yanı sıra Sayda, Baalbek ve Beka kentlerinde Türkiye'de eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilere "Türkiye Bursları" hakkında bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenledi.

Lübnan'daki farklı okullardan 500'e yakın öğrenciyle bire bir görüşmeler yapan YTB heyeti, öğrencilere, Türkiye'deki üniversiteler, burs programın önemi ve nasıl başvurulacağına dair açıklamalarda bulundu.

YTB yetkilileri, Trablusşam ve Akkar vilayetine bağlı Türkmen Kavaşra ve Aydamun köylerinden burs programına başvurmak isteyen öğrenciler için de 23-24 Şubat'ta tanıtım faaliyetlerinde bulunacaklarını belirtti.

Türkiye'nin Lübnan'a coğrafi, kültürel ve tarihi olarak yakınlığından ötürü Lübnanlı birçok genç YTB bünyesindeki "Türkiye Bursları" programı üzerinden Türkiye'nin farklı kentlerindeki üniversitelerde eğitim alma imkanı elde ediyor.

Lübnan'da şu ana kadar 200'ü mezun olmak üzere 500'ün üzerinde kişi "Türkiye Bursları"ndan yararlandı.

  • Türkiye Bursları
  • YTB Tanıtımı
  • Lübnan Programı

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