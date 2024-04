Türkiye dahil 12 ülke Gazze için harekete geçti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 bin 37 Filistinli öldürüldü. İşgalci İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ni kıtlığa da sürüklemesine karşılık Türkiye, ABD, İsveç ve İngiltere'nin aralarında olduğu 12 ülkenin sivil toplum kuruluşları harekete geçiyor.

'YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

Uluslararası Özgürlük Filosu adı altında bir araya gelerek Gazze'ye umut dolu bir yolculuk için harekete geçiliyor. Filo, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze halkına yardım ulaştırmak için bu ay ortasında yola çıkacak. Gemiler, yardım malzemeleri ve aktivistleri taşıyacak. Katılacaklar arasında gazeteciler, sanatçılar, doktorlar ve siyasetçiler de var. Che Guevara'nın kızı Dr. Aleida Guevar ve Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela da filoda olacak. Bu isimler, dünyaya Filistinlilerin yalnız olmadıklarını gösterecek.

ANADOLU, VİCDAN, AKDENİZ

Filoya dahil edilen gemiler arasında; 5 bin 500 ton kapasiteli Anadolu gemisi, 200-250 yolcu kapasiteli Vicdan gemisi ve 1500 yolcu kapasiteli Akdeniz gemisi bulunuyor. Uluslararası Özgürlük Filosu, Gazze'deki insani krizin çözümüne katkıda bulunmak ve İsrail'in abluka politikasına karşı farkındalık oluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Sabah'ın haberine göre, Filonun katılımcıları arasında Türkiye'den İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mavi Marmara Derneği, Kanada'dan Canadian Boat To Gaza, Malezya'dan My Care Malaysia, Norveç'ten Ship To Gaza Norway bulunuyor.

BM: SİLAH SATIŞI DURDURULMALI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne üye ülkeler, savaş taktikleri nedeniyle İsrail'e silah satışının yasaklanması çağrısı yaptı. Oylamaya katılan 28 ülke yasak lehine oy verdi. Çağrıya altı ülke karşı çıktı ve 13 ülke çekimser kaldı. Aynı oylamada acil ateşkes kararı da çıktı. Oylamanın bir bağlayıcılığı bulunmuyor ama İsrail'e uluslararası alanda artan baskının yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor.

İSRAİL'DE MİSİLLEME ALARMI

İran'ın başkenti Tahran'da Dünya Kudüs Günü etkinlikleri kapsamında İran'ın Şam konsolosluğuna yapılan saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu askerleri için cenaze töreni düzenlendi. İsrail geçtiğimiz günlerde Şam'daki saldırıda 13 kişiyi öldürmüştü. İsrail, İran'ın olası misillemesine karşılık elçiliklerini yüksek alarm seviyesine getirdi.