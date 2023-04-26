Türkiye dahil 20 ülke katıldı! ''Yaptırımları kaldırın'' çağrısı

Kolombiya'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Venezuela" konulu uluslararası konferans, özgür seçimlerin yapılması ve Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısıyla sona erdi.

Başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda düzenlenen "Venezuela" konulu uluslararası konferansa Türkiye dahil 20 ülke temsilci gönderdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, konferansın tamamlanmasının ardından gazetecilere bildiriyi okudu.

Konferansa katılan ülkelerin Venezuela'da özgür seçimlerin yapılması ve yaptırımların kaldırılması konusunda hem fikir olduğunu belirten Leyva, "Ülkedeki tüm aktörlerin katılımıyla özgür, şeffaf ve garantiler içeren bir seçim takviminin belirlenmesi ihtiyaçtır. Bu anlamda, 2021 Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu Önerilerinin dikkate alınmasını önemsiyoruz." ifadesine yer verdi.

Leyva, yaptırımların kaldırılmasına eş değer olarak kararlaştırılan adımların tarafları memnun edecek şekilde ilerlemesine dikkati çekerek, Meksika'da devam eden ve Norveç Krallığı tarafından kolaylaştırılan müzakere sürecinin altını çizdi.

Konferansta elde edilen kazanımların takip edileceğini hatırlatan Leyva, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun davetine katılan heyetlere ikinci bir fırsatın sunulması için yakın zamanda yeniden toplantı çağrısı düzenlenecektir." şeklinde konuştu.



Venezuela konulu konferansa, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Almanya, Arjantin, Barbados, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, İspanya, ABD, Fransa, Honduras, İtalya, Meksika, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık, Saint Vincent, Grenadinler, Güney Afrika ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi katıldı.

