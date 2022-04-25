Türkiye dahil birçok ülkeye yardım çağrısı

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde sivillerin tamamı henüz tahliye edilemedi. Azov Taburu, Mariupol'deki Azovstal fabrikasının sığınaklarında tahliye bekleyen Ukraynalı sivillere ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Ukraynalı siviller savaşın bir an önce bitmesi için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

"BOMBARDIMANLARDAN, HAVA SALDIRILARINDAN BIKTIK"

Azovstal fabrikasının sığınağında kalan Ukraynalı bir kadın yaptığı açıklamada, kentin yok edildiğini belirterek, "Mariupol vatandaşları adına tüm dünyaya sesleniyorum. Biz kendi şehrimizde, ülkemizde sakince yaşamak istiyoruz. Bombardımanlardan, hava saldırılarından bıktık. Bizi neyden kurtarmaya çalışıyorlar. Neler olduğunu anlamıyorum. Lütfen Rusya'nın ülkeme karşı uyguladığı agresifliği durdurun. Ülkem yok ediliyor, kentin tamamı yok edildi. Bir tane hayatın devam ettiği nokta kalmadı her yeri bombaladılar" dedi.

TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKEYE YARDIM ÇAĞRISI

Dünya ülkelerine yardım çağrısında bulunan Ukraynalı kadın, "Burada kalan çocuklar sürekli ağlıyor, oyun oynamak istiyorlar. Bu savaşı durdurun. ABD Başkanı'na sesleniyorum. İngiltere'den, Japonya'dan, Fransa'dan, İsrail'den, Türkiye'den rica ediyorum. Lütfen bize yardım edin ve bizi özgürlüğe kavuşturun. Bizi bu şeyden kurtarın. Daha ne kadar yaşlılarla, çocuklarla, engellilerle dalga geçecekler. Yardım edin ve savaşı durdurun. Lütfen durdurun" diye konuştu.