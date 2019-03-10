Türkiye Filistin şantajını bozdu

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki gündeme dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) sunduğu katkı miktarını artırmasının, kuruluşun hizmetlerini sunmaya devam etmesine yardımcı olduğunu belirtti. ABD’nin kararının ardından Filistin yönetiminin kuruluşa yeterli finansman sağlamak için büyük çaba harcadığını vurgulayan Maliki, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT), UNRWA’nın faaliyetlerini devam ettirebilmesi için vakıf fonu oluşturmaya karar verdiğini aktardı.

NORMALLEŞME YOK

Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme sürecinde olduğuna ilişkin basında çıkan haberleri yalanlayan Maliki, Arap dünyasından herhangi bir ülkenin işgal devletiyle böyle bir ilişkiye girmeyeceğini savundu. Maliki, söz konusu ülkelerin 2002’deki girişimde İsrail ile normal ilişkilere geçmeme kararına bağlı olduğunu, bunun ancak işgal ettiği topraklardan çıkması durumunda değişebileceğini dile getirdi. Bakan Maliki, 13-14 Şubat’ta Varşova’daki konferansa katılan bazı Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yan yana bulunmalarının normalleşme anlamına gelmediğini ileri sürdü. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki bağımsız Filistin devletinin kurulmasının önemine işaret eden Maliki, normalleşme için temel şartın bu olduğunu söyledi. Amerika’nın istisnasız İsrail’i kayırdığına değinen ve bu durumu eleştiren Maliki “Barış sürecinde ABD’nin hiçbir varlığı söz konusu değildir” dedi.