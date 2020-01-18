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Dünya

Tarihi Libya mutabakatı hazımsızlığı sürüyor: Atina'dan AB'ye şantaj

Libya’da ateşkes için Berlin’de düzenlenecek konferansa davet edilmeyen Yunanistan, Avrupa Birliği’ni tehdit etti. Türkiye’nin Libya’da meşrû UMH ile yaptığı anlaşmaları hedef alan Atina, anlaşmaların iptal edilmemesi halinde AB’deki hiçbir anlaşma ve çözüme onay vermeyeceklerini açıkladı. Berlin öncesi Hafter, Atina’da Yunan dışişleri bakanıyla görüştü.

18.01.2020  09:44 - Güncelleme: 18.01.2020  09:44

Libya’da barış ve ateşkes için kritik gün yarın. Taraflar Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ev sahipliğinde Berlin’de düzenlenecek konferansta bir araya gelecek. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile gayrimeşrû silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in de hazır bulunacağı konferansa ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo, İtalya, Mısır, Cezayir’in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katılacak. Türkiye’yi konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konferansa katılacak liderler olacak. UMH Dışişleri Bakanlığı ise dün Almanya’nın Trablus Büyükelçiliğine bir mesaj göndererek Tunus ve Katar’ın da davet edilmesini istedi. Mesajda iki ülkenin Libya’nın güvenlik ve istikrarının tesisine katkı sağlayacağı vurgulandı. Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

ATİNA’DAN AB’YE TEHDİT

Konferansa davet edilmeyen Yunanistan ise girişimlerini son ana kadar sürdürdü. Hafter önceki akşam apar topar Atina’ya çağrıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gece saatlerinde Yunanistan’a giden Hafter’i kaldığı otelde ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Dendias dün öğle saatlerinde de darbeci general Hafter’le resmi görüşmesini yaptı. Toplantının ardından konuşan Yunan bakan, “Berlin’deki konferansta Hafter’e yapıcı olmasını önerdik. Libya’da güvenliği sağlamaya teşvik ettik” dedi. Hafter daha sonra Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Darbeci Hafter’i ağırlayan Atina yönetimi aynı gün Türkiye’nin meşrû UMH ile yaptığı anlaşmaları hedef alarak Avrupa Birliği’ni tehdit etti. Miçotakis, sözkonusu mutabakatların yasal olmadığını iddia ederek, anlaşmaların iptal edilmemesi halinde AB kapsamındaki hiçbir anlaşma ve çözüme onay vermeyeceklerini ileri sürdü.

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