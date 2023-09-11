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Dünya

''Türkiye için tarihi dönüm noktası'' diyerek duyurdu: Talimatı ilettim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye ile kurulan ortaklığın önemine atıfta bulundu. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bu yılın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve bunun kardeş ülke için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 'Türkiye'nin asırlık yıl dönümü vesilesiyle Astana'daki sokaklardan birine 'Anadolu' isminin verilmesi talimatını ilettim.” ifadelerini kullandı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 16:01 - Güncelleme:
''Türkiye için tarihi dönüm noktası'' diyerek duyurdu: Talimatı ilettim
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Dışişleri Bakanı olarak ilk kez Astana'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Hakan Fidan'ı kabul etti.

TOKAYEV: TÜRKİYE İÇİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleştirilen görüşmede Tokayev, yeni görevinde başarılar dilediği Bakan Fidan'ın Kazak-Türk ilişkilerinin daha da geliştirilmesine önemli katkılar yapacağından emin olduğunu söyledi.

Tokayev, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve bunun kardeş ülke için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Anadolu, siyasi, sosyal ve ekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarılar elde etti. Bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde aktif ve etkin şekilde rol üstlenerek dünyanın saygın devletine dönüştü. Ben Türkiye'nin asırlık yıl dönümü vesilesiyle Astana'daki sokaklardan birine 'Anadolu' isminin verilmesi talimatını ilettim." ifadelerini kullandı.

İki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmelerinde yüksek düzeyli anlaşmalara imza attıklarını hatırlatan Tokayev, Kazakistan için Türkiye'nin çok önemli stratejik ortak olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE, ÜLKEMİZİN 4 ANA TİCARET ORTAĞINDAN BİRİ"

Tokayev, geçen yıl ikili ticaret hacminin yüzde 54 artarak 6,3 milyar dolara ulaştığını ve bunu yakın gelecekte 10 milyar dolara yükseltme konusunda anlaştıklarını dile getirerek, "Kardeş ülkelerimizin ilişkileri, genişletilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi. Türkiye, ülkemizin 4 ana ticaret ortağından biri. Halihazırda toplam değeri 2,8 milyar doları aşan 36 projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. Dolayısıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği büyük diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki işbirliğini, bunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenadaki potansiyeli daha da yüksek seviyeye çıkarmaya niyetli olduklarını söyledi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl kasımda Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili stratejik ilişkileri daha geniş şekilde ele almayı planladığını aktardı.

Fidan, Astana ziyareti sırasında Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev'i kabul etti.

  • Kazakistan Cumhurbaşkanı
  • Türkiye ortaklık
  • Hakan Fidan kabulü

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