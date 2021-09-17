İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2021 Cuma / 10 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5318
  • EURO
    10,0774
  • ALTIN
    481.021
  • BIST100
    1418.03
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı savundu: ''Turan halkları''nı konu alan kitabı yazdı
Dünya

Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı savundu: ''Turan halkları''nı konu alan kitabı yazdı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, siyaset yaptığı dönemde Macaristan'ın Türkiye ve Türk dünyası ile iyi ilişkiler kurmasını savunan eski Macar siyasetçi Gabor Vona'nın, 'Lanetten Rahmete: Turancılığın 21. Yüzyıldaki Mesajı' ismiyle yayımlanan kitabı tanıtıldı.

AA17 Eylül 2021 Cuma 00:16 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 00:16
ABONE OL


Budapeşte'de düzenlenen etkinliğe, Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Janos Hovari, eski Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Macar Bilimler Akademisi Üyesi, Türkolog ve Osmanlı Tarihçisi Dr. Balazs Sudar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Vona, kitapla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapta, Prof. Dr. Hovari, Dr. Sudar ve Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Biro'nun yanı sıra toplamda 8 kişi ile yapılan röportajın ve kendisinin konu hakkındaki fikirlerinin yer aldığını söyledi.

"Turan halklarının" geçmişte bozkır göçebe kültürüne sahip olduğunu belirten Vona, kitapta, söz konusu kültürün modern toplumların sorularına ve sorunlarına cevap verebilip veremeyeceğini sorguladığını ifade etti.

Vona, "Kitap, Turancılık ve Macarların Doğu kökeninin bugüne yönelik mesajı hakkında yazılmasına rağmen, Macarların yanı sıra kendini Turan halkı içinde gören herkese hitap ediyor. Kitabın, Türk halkı için çok ilgi çekici olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Vona ayrıca, kitabın bu yıl sonunda Türkçe tercümesinin yayımlanacağını da sözlerine ekledi.

12 yıl Macaristan Jobbik Partisi Genel Başkanlığı görevinin yanı sıra 2014-2018 yıllarında Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüten Gabor Vona, 2018'de aktif siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.