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Dünya

Türkiye ile Mali arasındaki ticaret hacmindeki hedef 500 milyon dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Mali İş Konseyi Başkanı Fatih Altunbaş, Türkiye'nin Mali ile ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

AA12 Haziran 2022 Pazar 10:13 - Güncelleme:
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Altunbaş ve beraberindeki heyet, geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Kabulde konuşan Altunbaş, Mali ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişeceğini belirterek, iki ülke arasında 5 yıl önce 20 milyon dolar civarında olan ithalat ve ihracatın bu yıl 141 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Bu rakamı bir yıl içinde 200 milyon dolara çıkarmak istediklerinin altını çizen Altunbaş, Türkiye'nin Mali ile olan ticaret hacmini gelecek yıllarda 500 milyon dolara çıkarmaya da hazır olduğunu belirtti.

Altunbaş, Türkiye'nin Mali'nin ihtiyaç duyduğu tüm pazarlardaki ihtiyacı karşılayabileceğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Goita ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyetten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.

DEİK Türkiye-Mali İş Forumu kapsamında ülkede bulunan DEİK heyeti, daha önce de Başbakan Choguel Maiga, Savunma Bakanı Sadio Camara, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ould Mohamed ile görüşmüştü.

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