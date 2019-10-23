Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın ardından ABD'den dikkat çeken görüşme ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral François Lecointre ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Carter ile telefonda görüştü. Görüşmenin Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Muhtırası'nın açıklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.