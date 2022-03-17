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Dünya

Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif hava rahatsız etti! İlginç çıkış

ABD, Başkan Erdoğan ile Yunan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesiyle sağlanan olumlu havadan rahatsız oldu. Bu rahatsızlığı dile getirmekten çekinmeyen ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt “Türkiye'nin saldırgan söylemlerine karşı Yunanistan'ın yayındayız” diyerek yeni rüzgarı dağıtmaya çalıştı.

Akşam Gazetesi17 Mart 2022 Perşembe 09:00 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 09:14
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Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in İstanbul'da yaptığı görüşmede sağlanan pozitif yaklaşımların ardından ABD'den ilginç bir çıkış geldi. Türkiye ile Yunanistan arasında sağlanan olumlu havanın aksine ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikten bahsetti.

SALDIRGAN ÜSLUP

Pyatt dış politika alanında 'Türkiye'nin saldırgan söylemlerini' de kapsayacak şekilde Yunanistan'ın Washington'un desteğine sahip olduğunu belirtti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yunanistan'ın 10 yılı aşkın ekonomik krizden başarıyla çıktığını söyleyen elçi Pyatt, "Görevde olduğum süre boyunca ülkeyi ekonomi, siyasi istikrar ve dış politika alanlarında yeniden inşa etme çabalarında ABD ve Yunanistan hükümetleriyle yakın olarak çalıştım" diye konuştu. Pyatt, Kuzey Makedonya'nın artık NATO üyesi olması nedeniyle Ukrayna krizinde b önemli adımlar atıldığını vurguladı. ABD'li büyükelçi, "Yunanistan tarihin doğru tarafında yer alıyor ve Türkiye'nin saldırgan söylemleri gibi önemli dış politika konularında ABD'nin desteğine sahip" ifadelerini kullandı.

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