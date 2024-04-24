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Dünya

Türkiye inşa ettirmişti: Gerçeği uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Uydu görüntüleri, Türkiye tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde inşa ettirilen Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail'in 7 Ekim sonrasında askeri amaçlarla kullandığını gösteriyor.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 08:21 - Güncelleme:
Türkiye inşa ettirmişti: Gerçeği uydu görüntüleri ortaya çıkardı
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Al Jazeera tarafından yayımlanan ve 23 Ekim ile 17 Nisan arasında çekilen uydu görüntülerinde, İsrail'in zorla hizmet dışı bıraktığı hastane çevresinde askeri araçların bölgedeki varlığı dikkati çekiyor.

Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin içinde ve çevresinde konuşlandırılmış İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç göze çarpıyor.

Farklı zamanlarda alınan görüntülerde, zaman içerisinde İsrail askeri araçlarının sayılarının hastane çevresinde arttığı ve son çekilen fotoğrafta 55 İsrail askeri aracının bulunduğu anlaşılıyor.

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin zorla hizmet dışı bırakılmasının ardından 10 bin kanser hastasının ağır ve insanlık dışı koşullarda bulunduğunu açıklamıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yılları arasında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor.

  • Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi
  • israil
  • gazze

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