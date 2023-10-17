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Dünya

Türkiye kırmızı bültenle arıyordu: Kosova'da yakalandı

Kosova polisi, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

AA17 Ekim 2023 Salı 21:06 - Güncelleme:
Türkiye kırmızı bültenle arıyordu: Kosova'da yakalandı
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Kosova polisinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Yasa Uygulama Birimi (ILECU)" tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kosova polisi, diğer ülkelerle uluslararası polis işbirliği çerçevesinde yasal görevlerini başarıyla yerine getirerek bugün, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından aranan, 14 yıldan fazla hapis cezası bulunan 1962 doğumlu Türk vatandaşı A.P'yi gözaltına aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kosova polisinin, diğer ülkelerin kolluk kuvvetleri, kurumları ve uluslararası polis ve güvenlik örgütleriyle uluslararası polis işbirliğinin kurulması ve ilerletilmesi konusunda kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Kosova polisi, eylül ayında da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla uluslararası uyuşturucu ticaretine karıştığı şüphesiyle aradığı bir kişiyi gözaltına almıştı.

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