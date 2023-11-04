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Dünya

Türkiye konusunu meclise taşıdı: Yakında güzel haberler alabiliriz

Ermenistan parlamentosunda konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, yakın gelecekte güzel haberler alacaklarını ifade ederek Türkiye- Ermenistan kara sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açılabileceğini söyledi.

Star Gazetesi4 Kasım 2023 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Türkiye konusunu meclise taşıdı: Yakında güzel haberler alabiliriz
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 2024 devlet bütçesi taslağına ilişkin meclis komisyonunda yapılan oturumda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Ermenistan normalleşme sürecine dair iyimserliğini dile getiren Mirzoyan, "Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci bizim için son derece önemli" dedi.

Mirzoyan, kara sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açılmasına ilişkin "Belki yakın gelecekte burada güzel haberler alacağımız yönündeki iyimserliğimi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Bakan Mirzoyan "İlişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerde bulunmak üzere her iki ülkenin başkanları tarafından atanan özel temsilciler de çalışıyor." dedi.

Türkiye ve İran yaptığı son görüşmelere vurgu yapan Mirzoyan, Ermenistan'ın dört komşusuyla da kalıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

BAKAN FİDAN, ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MİRZOYAN İLE TAHRAN'DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile 23 Ekim'de Tahran'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3+3 formatındaki "Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu"nun ikinci toplantısı için İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Bakan Fidan'ın Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştüğünü bildirdi.

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