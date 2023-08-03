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Dünya

Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya'da 1 okul daha açıyor

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), yaklaşık 2 yıl süren iç savaş sonrası barışın sağlandığı Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ilk kez okul açıyor.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 17:47 - Güncelleme:
Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya'da 1 okul daha açıyor
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TMV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, Tigray'a yapılan ziyaret sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eğitimden sorumlu Tigray Bölgesi Sosyal Kalkınma Kabine Sekreterliği Başkanı ve eski Mekele Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kindeya Gebrehiwot ile görüştüklerini belirten Özkan, "Tigray'da iç savaş sonrası Türkiye ile yeni bir ilişki kuruluyor ve Türkiye, barışa katkı sağlamak istiyor. Bu anlamda Türkiye ilk kez Tigray'da okul açıyor." ifadesini kullandı.

Bu ziyaretin, Türkiye'nin Tigray bölgesine verdiği önem ve ciddiyeti gösterdiğini, bölgedekiler tarafından da bu şekilde algılandığını vurgulayan Özkan, söz konusu ziyaretle okulun açılması için gerekli olan resmi lisansları aldıkları bilgisini paylaştı.

Özkan, "Bölgedeki görüştüğümüz yetkililer, Maarif Vakfı'nın ve Türklerin Tigray'da okul açmasından memnun olduklarını dile getirdi. Biz de okul için kayıt hazırlıklarına başladık. Kasım ya da aralıktan sonra kayıtları almaya başlayacağız." diye konuştu.

- TMV'NİN ETİYOPYA'DA 18 OKULU BULUNUYOR

Özkan, "Etiyopya'da Harar, Addis Ababa ve şimdi de Mekele'de okulumuz var. Neredeyse 60 ülkeden öğrencimiz var, dolayısıyla Etiyopya'daki faaliyetlerimiz Afrika'daki en geniş faaliyet alanlarından bir tanesidir." ifadesini kullandı.

Afrika'da barış süreçlerine Türkiye'nin katkı sunduğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Çatışma bölgelerinde barış sağlandığında insanlar geleceklerini düşündükleri için genelde eğitime daha çok önem veriyor. Tigray'da insanların en değer verdiği şeylerden biri de eğitim. Maarif Vakfı, Türkiye'nin yurt dışındaki en önemli yumuşak güçlerinden birisidir. Özellikle karşılıklı ilişkileri geliştirme ve derinleştirmede önemli bir rol oynuyor. Sadece öğrenciler değil ailelerine ve bölge insanına da dokunuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sahadaki ilişkilerini geliştiren bir sosyal ağ görevini yürütüyor."

TMV'nin Etiyopya'da 18 okulu ve yaklaşık 2 bin 300 öğrencisi bulunuyor.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran beraberindeki heyet, iç savaş sonrası ilk kez temmuzda Tigray'ı ziyaret etmişti.

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