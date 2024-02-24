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Dünya

Türkiye Maarif Vakfı Karabağ'da da okul açacak

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, yakın gelecekte Bakü'deki okullarının ikinci şubesini açarak genişleme stratejisini sürdüreceklerini belirterek, 'Önümüzdeki yıllarda Karabağ'da yerleşimcilerin sayısı arttıkça orada da okul açma konusunda bazı düşüncelerimiz var.' dedi.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Türkiye Maarif Vakfı Karabağ'da da okul açacak
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Bazı temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da AA muhabirine konuşan Akgün, TMV'nin, Türkiye adına dünyanın farklı coğrafyalarında kaliteli ve nitelikli eğitim veren, örgün eğitim kurumları açan bir kamu vakfı olduğunu dile getirdi.

Akgün, Azerbaycan'da da büyük çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Azerbaycan'da 2 yıl önce açtıkları Uluslararası Maarif Okulunda 120 öğrencinin eğitim aldığını anlatan Akgün, "Yakın gelecekte okulumuzun ikinci şubesini de açarak Maarif Okullarını genişletme stratejimize burada devam edeceğiz. Yeni binamızı eylülde hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Burası uluslararası nitelikte olacak." bilgisini paylaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde, yeni okulu aynı zamanda teknolojinin geniş kitlelere öğretilmesi konusunda bir mekan olarak şekillendirdiklerini belirten Akgün, şöyle konuştu:

"Buraya gelen öğrencilerin ayrıcalıklı olmasını istiyoruz. Hem Türkçemizi hem Azerbaycan Türkçesini hem uluslararası bir dil olarak İngilizce ve diğer seçmeli dilleri öğrenecekler. Özellikle kaliteli, nitelikli matematik, fizik ve kimya eğitiminin olduğu bir okul olacak. Aynı zamanda teknolojik anlamda güçlü altyapısıyla Bakü'deki iyi, kaliteli eğitim hizmeti veren bir okul haline geleceğini düşünüyorum."

Akgün, Azerbaycanlı öğrencilerin hem kaliteli eğitim almasını hem de milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmesini istediklerini kaydetti.

- TMV, KARABAĞ'DA DA OKUL AÇACAK

Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğine inandıklarını, Karabağ zaferini kazanan ruhun yeni nesillere de aktarılmasını arzu ettiklerini vurgulayan Akgün, "Önümüzdeki yıllarda Karabağ'da yerleşimcilerin sayısı arttıkça orada da okul açma konusunda bazı düşüncelerimiz var. Henüz lokasyon konusunda bir netleşmemiz yok. Ama Azerbaycan makamlarıyla bu konuda istişare içerisinde elbette en uygun yere karar vereceğiz." dedi.

Akgün, Türkiye ve Azerbaycan arasında eğitim alanındaki işbirliklerinin giderek derinleştiğini, TMV'nin de bu işin parçası olduğunu ifade etti.

Birol Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda imzalanan mutabakat zaptı kapsamında kurulacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine ilişkin de "Bu çok sevindirici bir gelişme. Bu üniversite özellikle yüksek teknoloji alanında mühendislerin yetiştirilmesi konusunda öncü olacaktır. Bu üniversiteyi eğitim alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi anlamında yeni bir perspektif ve yeni bir vizyon olarak görmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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