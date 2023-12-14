İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2023 Perşembe / 2 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9752
  • EURO
    31,9601
  • ALTIN
    1898.19
  • BIST100
    7813.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılına özel Varşova'da konser
Dünya

Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılına özel Varşova'da konser

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da etkinlik yaptı. Konsere katılan misafirler konser sonrası verilen resepsiyonda Türk mutfağından lezzetleri de tattı.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 20:25 - Güncelleme:
Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılına özel Varşova'da konser
ABONE OL

Varşova YEE'nin, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği himayesinde Polonya'nın önemli mekanlarından Wilanow Sarayı'nda düzenlediği konserde piyanist Tutu Aydınoğlu ve flutist Lelya Bayramoğulları birlikte sahne aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen konsere iki ülkenin yanı sıra birçok ülkeden de diplomatik temsilciler katıldı.

Şili, Avustralya, Azerbaycan, Mısır, Bosna, Çin, Kolombiya, Estonya, Gürcistan, Meksika, Portekiz, Slovenya, İsveç büyükelçileri, Türk ve Polonya'nın diplomatik temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, konserin açılış konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılının kutlandığı konserde konukları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Denktaş, Türkiye ve Polonya arasındaki derin dostluğun öneminin altını çizerek, 100 yıl önce imzalanan Dostluk Antlaşması'nın temsil ettiği kalıcı birlik, anlayış ve karşılıklı saygıyı vurguladı. Denktaş, programı düzenleyen Varşova YEE'ye, sanatçılara ve konuklara bu önemli etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

Konsere katılan misafirler konser sonrası verilen resepsiyonda Türk mutfağından lezzetleri de tatma fırsatı buldu.

  • YEE 100 yıl etkinlikleri
  • Türkiye-Polonya dostluğu
  • Varşova etkinlikleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.