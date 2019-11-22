Türkiye Barış Pınarı Bölgesi'nde gönülleri fethetti... Anlaştılar

Türkiye'nin girişimiyle, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde aralarında kan davası bulunan iki aile barıştırıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da yaşam yavaş yavaş normale dönüyor.

Tel Abyad ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Hatuniye köyünde Meşhur ailesinin bireyleri arasında 5 kişinin ölümüyle başlayan ve 17 yıl süren kan davası Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile Türkiye ve Suriye'den kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

Barış törenine Vali Erin, Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya ile kanaat önderleri de katıldı.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törende davetlilere yemek ikram edildi.

Vali Erin ve beraberindekilerin tebrik ettiği aile fertleri, barışın sağlanmasına katkıları dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

"İhya çalışmalarımız sürecek"

Vali Erin, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye huzur ve güvenin tesis edilmesi noktasında önemli bir insanlık görevi yerine getirdiğini söyledi.

Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde insanlarının yüzünün gülmeye başladığını ifade eden Erin, bir taraftan kamu bir taraftan da insani yardımların hızla bölgeye ulaştırılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Komşu ülke Suriye'de barışın bir an önce sağlanmasını istediklerini anlatan Erin, "Harekatın üzerinden çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen bugün büyük bir aşiretin iki kolu arasında yaşanan ve 17 yıl süren kan davasının barışla neticelenmesine vesile olup şahit olduk. İnşallah Tel Abyad ve Rasulayn gibi güvenli hale getirilen bölgeleri ihya çalışmalarımız sürecek. Tek temennimiz Suriye'deki insanların barış ve huzur içerisinde, kardeşçe yaşamaları. Bu yöndeki çalışmalarımız hızla devam edecek." diye konuştu.

Törenin ardından Vali Erin ve beraberindeki heyet Türkiye'ye döndü.