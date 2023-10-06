Türkiye ve Romanya arasında imzalar atıldı

Türkiye ve Romanya arasındaki "Askeri Çerçeve Anlaşması", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar tarafından imzalandı.

Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Tilvar'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

BAKAN GÜLER TÖRENLE KARŞILANDI

Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çaldığı, konuk Bakan'ın onur kıtasını selamladığı törenin ardından iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

İMZALAR ATILDI

Görüşmenin ardından Güler ve Tilvar, Türkiye ve Romanya arasındaki "Askeri Çerçeve Anlaşması"nı imzaladı.