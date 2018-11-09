Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları arasındaki Balkanlar ve AB konulu siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları arasındaki Balkanlar ve AB konulu siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları arasındaki Balkanlar ve AB konulu siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksander Gruşko eşbaşkanlığında 9 Kasım tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. İstişarelerde, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Balkanlar ve AB çerçevesindeki son gelişmeler ele alınacak ve görüş alışverişinde bulunulacak.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi camide Roma mozaikleri bulundu

Tarihi camide Roma mozaikleri bulundu

Soğuk parmaklar hangi hastalığın habercisi

Soğuk parmaklar hangi hastalığın habercisi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA