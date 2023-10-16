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Dünya

Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme

Türk-Yunan heyetleri bugün bir araya gelecek. Ortak Eylem Planı Toplantısı'nda ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar gözden geçirilecek.

16 Ekim 2023 Pazartesi 08:41 - Güncelleme:
Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme
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Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmeler bugün başlıyor. Ortak Eylem Planı Toplantısı ve Siyasi İstişareler, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde Atina'da yapılacak.

Türk heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlık edecek.

Ortak Eylem Planı Toplantısı'nda ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar gözden geçirilecek.

Yeni iş birliği sahaları değerlendirilirken sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Siyasi istişareler çerçevesinde ise iki ülke heyetleri yarın bir araya gelecek.

İkili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

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