İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'deki felakete dikkati çekti: Destek olmayı arzuluyoruz
Dünya

Türkiye'deki felakete dikkati çekti: Destek olmayı arzuluyoruz

Türkiye'nin benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın hem ikili düzeyde hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak Türkiye'ye destek olmayı arzuladığını belirtti.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 17:56 - Güncelleme:
Türkiye'deki felakete dikkati çekti: Destek olmayı arzuluyoruz
ABONE OL

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'ın Türkiye ile dayanışma göstermesinin ve ardından Türk kamuoyunda oluşan olumlu atmosferin, iki halkın yakınlığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Ta Nea gazetesine konuşan Dendias, Türkiye'nin benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, depremin ardından Türkiye'yi ziyaretinin, Yunanistan'ın Türk halkıyla sonsuz dayanışmasını göstermek amacı taşıdığını ifade etti.

TÜRKİYE'YE DESTEK OLMAYI ARZULADIĞINI BELİRTTİ

Dendias, Yunanistan'ın hem ikili düzeyde hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak Türkiye'ye destek olmayı arzuladığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini Türkiye'de son derece sıcak karşıladığını ifade eden Dendias, Türkiye vatandaşlarının da Yunan arama kurtarma ekiplerine son derece sıcak mesajlar gönderdiğine işaret etti.

Dendias, Yunanistan'ın yardıma koşma arzusu ve Türk toplumunun bu yardımı teşekkürle karşılamasının, iki halkın yakınlığını ve her ihtiyaç duyulduğunda Türk halkına destek vermeye hazır olduklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Öte yandan, Yunanistan'ın Türk halkına yardımının, jeopolitik gelişmelerle ilişkilendirilemeyeceğini söyleyen Dendias, "Mevkidaşım Çavuşoğlu'nun anlaşmazlıklarımızın diyalog yoluyla çözümü için çaba harcanacağına ilişkin umudunu ifade ettiği açıklamasını ihtiyatla aklımda tutuyorum." dedi.

Dendias, üç yıllık gerginliğin ardından barış ve istikrarı garanti edecek, uluslararası hukuk temelinde, iyi komşuluk ilişkilerine dönüş için iyimser bir tablo çizildiğini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.