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Dünya

Türkiye'deki seçimler için Çekya'da oy verme işlemi başladı

Çekya'da yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olan seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanıyor.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 19:39 - Güncelleme:
Türkiye'deki seçimler için Çekya'da oy verme işlemi başladı
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Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başladı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki seçmenlerin 7 Mayıs'a kadar 5 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde Prag'daki yeni büyükelçilik binasında demokratik görevlerini yerine getirebileceklerini söyledi.

Bağış, "Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse de milletvekili seçimlerinde gönül verdikleri partilere oylarını verebilmeleri için gerekli hazırlıkları tamamladık. Artık söz milletimizin. Tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya bekliyoruz." dedi.

"Almanya gibi Çekya'ya komşu ülkelerin Prag'a yakın bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın da oy kullanmak için Prag'a gelebilecekleri bilinciyle son 2 gün yani 6 ve 7 Mayıs günlerinde aynı anda iki sandıkta oy kullanma işlemi yapılabilecek." ifadelerini kullanan Bağış, şu ana kadar 300'e yakın vatandaşın oylarını kullandığını, yaptıkları hazırlıklar sonucunda sürecin sorunsuz ve şeffaf olarak ilerlediğini sözlerine ekledi.

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