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Dünya

Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy kullanan sayısı 2 milyona yaklaştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 835 bin oldu.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 18:27 - Güncelleme:
Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy kullanan sayısı 2 milyona yaklaştı
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 835 bin 295'e ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 18.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 835 bin 295 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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