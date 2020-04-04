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Dünya

Türkiye'den dönen Cezayirliler karantinaya alınıyor

Cezayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşların askıya alınmasından dolayı Türkiye'de bir süre kaldıktan sonra tahliye edilen vatandaşlarını karantina altına aldı.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 17:42 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 17:42
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Cezayir resmi radyosunda yer alan habere göre, İstanbul'dan dönecek 269 kişiden oluşan ilk grup, başkent Cezayir'deki Huari Bumedyen Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, İçişleri Bakanı Cemal Belcud, Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buzeyd ve bazı yetkililerce karşılanan grup, başkentteki Mazafran Oteli'ne yerleştirildi.

Grubun 14 gün süreyle karantinada kalacağı aktarıldı.

Cezayir makamları, Türkiye'den dönecek vatandaşlarının karantina kapsamında başkentte ve Bumerdas kentinde devlete ait ve özel otellere yerleştirilmeleri kararı almıştı.

Cezayir, İstanbul'dan ülkeye dönmek isteyen 1788 vatandaşının tahliyesine dün başlamıştı. Tahliyenin yarına kadar devam etmesi planlanıyor.

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