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Dünya

Türkiye'den Güney Sudan Barış Sürecine destek

Türkiye, Güney Sudan makamlarının talebi çerçevesinde, 2018'deki anlaşma ile başlayan Güney Sudan Barış Sürecine katkı olarak yeni oluşturulan Birleşik Orduya 75 bin adet askeri üniforma ve ilişkili malzeme hibesinde bulundu.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 07:15 - Güncelleme:
Türkiye'den Güney Sudan Barış Sürecine destek
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Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen tören ile Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, 75 bin adet askeri üniforma ve ilişkili malzemeyi Güney Sudan makamlarına teslim etti.

Törene Güney Sudan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Geçiş Dönemi Başkanı Tut Gatluak Manime, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Barnaba Marial Benjamin, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı James Pitia Morgan, Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Michael Makuei Lueth, Ulaştırma Bakanı Madut Biar Yel, Genelkurmay Başkan General Santino Deng ile Birleşik Ordu komuta kademesi, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı.

Güney Sudanlı yetkililer törende yaptıkları konuşmalarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Orduya sağladığı destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk halkına, Türkiye hükümetine ve Milli Savunma Bakanlığına şükranlarını iletti.

2021'de iki ülke savunma bakanlıkları arasında başlayan süreç kapsamında hibe edilen askeri malzemenin ilk kısmı 16 Şubat 2023'te hava yoluyla Cuba'ya ulaştırılmış, kalan malzeme ise deniz yoluyla Kenya'nın Mombasa Limanı'na, oradan Güney Sudan Savunma Bakanlığı tarafından kara yoluyla Cuba'ya nakledilmişti.

  • Türkiye Güney Sudan
  • Güney Sudan Barış Süreci
  • Birleşik Ordu Hibesi

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