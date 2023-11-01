Türkiye'den sonra Lübnan da devreye girdi: İsrail savaş suçundan yargılanacak

Lübnan, ülkenin güney sınır bölgelerine beyaz fosfor bombası attığı suçlamasıyla İsrail'i, BM Güvenlik Konseyine şikayet etmeye kararlı olduğunu duyurdu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlerdeki Lübnan misyonuna; BM Güvenlik Konseyine "İsrail'in Lübnan'a karşı defalarca yaptığı saldırılarda beyaz fosfor kullanmasını ve Lübnan'daki ormanları ve ağaçlık alanları kasıtlı olarak yakmasını kınamak" üzere bir şikayette bulunması talimatı verdiğini bildirdi.

Dün Lübnan'ın güneyindeki Şeyh Zeyn bölgesinde İsrail saldırısı sonucu çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye yönlendirilmişti.

Lübnan'ın güneyi, yaklaşık 3 haftadır İsrail ordusu ile Hizbullah ve ülkede bulunan Filistinli gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAVAŞ SUÇLUSU İSRAİL'İN YARGILANACAĞINI BELİRTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz" açıklamasıyla gözler Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki süreci nasıl işleteceğine çevirmişti.

Türkiye, insanlık aleyhine işlenen suçlar kategorisinde ihlalde bulunduğu iddiasıyla ön inceleme yapılması istemiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan'a Roma Tüzüğü'nün 15/1 maddesi uyarınca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanları hakkında suç duyurusu yapabilecek.

Savaş suçu için öldürülen çocuklar, yasaklanmış fosfor bombasının kullanılması, hastane, okul, mülteci kampı, cami ve kilise bombalanmasının yanı sıra İsrail'in, BM Genel Kurulu'nda alınan acil insani ateşkes kararına uymaması yeterli kanıt olabiliyor.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 126 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.