Türkiye'nin terörle mücadele konusunda attığı kararlı adımlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlere karşı sınır ötesi operasyonu sinyallerinin verilmesini ardından Türk heyet, Irak'ın başkenti Bağdat'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile güvenlik odaklı görüşmeler için Bağdat'a gitti. Terörle mücadelenin masada olduğu zirvede önemli başlıklar ele alındı.

Kaynaklar, görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesinin ele alındığını dile getirdi. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğunun vurgulandığını belirten kaynaklar, bu zirvede terörle mücadele ve hudut güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları devam edecek" bilgisi paylaşılırken zirve, uluslararası basın tarafından da yakından takip edildi.

Bloomberg, Türkiye ve Irak'ın PKK terör örgütüne karşı güvenlik anlaşması üzerinde mutabakata vardığını duyurdu. Anlaşmanın dönüm noktası niteliğinde olduğunun altını çizen Bloomberg, Kuzey Irak'ın dağlarında saklanan PKK'lı teröristleri hedeflendiğini kaydetti.

Zirvede iki ülkenin arasında büyük bir ticaret yolu inşa etme anlaşmasına varıldığını belirten Bloomberg görüşmenin Kuzey Irak'tan Türkiye kıyılarına uzanan önemli bir petrol boru hattını yeniden hayata geçirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleştirildiği bildirdi.

Al-Monitor, Irak'ın, PKK'yı yasaklı örgüt olarak tanımladığını belirtti. Haberde ABD ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak listelenen PKK'nın merkezinin Irak'ın kuzeyi olduğu hatırlatılarak, Türkiye'nin bu bölgeye hava harekatları düzenlediği ve yüzlerce askeri karakolu elinde tuttuğu anımsatıldı.

Associated Press (AP) ajansı, Türkiye'nin PKK'ya karşı Irak'tan destek gördüğüne yer verdi. Haberde, "PKK'nın Irak'ta terör örgütü olarak tanımlanmamasına karşın, Irak topraklarından Türkiye'ye saldırması yasaklanmış durumda." İfadelerine yer verildi.

Reuters haber ajansı ise zirveyi, Türkiye ile Irak'ın Bağdat'ta güvenlik konusunda görüşmeler gerçekleştirmesi üzerinden servis etti. Irak'ta PKK'ya karşı alınacak potansiyel tedbirler de dahil olmak üzere bazı meselelerin ele alındığı ifade edilirken Türkiye'nin, Irak Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK'yı "Irak'ta yasaklı örgüt" olarak değerlendirme kararını memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.