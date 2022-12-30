Türkiye'nin süper gücü! Adı bile düşmanı korkutmaya yetiyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yöntem ve kapasitesini istihbaratın değişen doğasına göre ayarlayan MİT, 2022'de istihbarat diplomasisi alanında önemli gelişmelerin sonuçlanmasında öncü rol oynadı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a 24 Şubat'ta özel askeri operasyon başlatmasının ardından Türkiye, iki ülke arasındaki savaşla ilgili diplomatik temaslarını sürdürdü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki 200 savaş esirinin takasında önemli rol oynayan MİT, CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin arasında 14 Kasım'da yapılan ve "Türkiye'nin küresel barışa sunduğu önemli katkılardan biri" olarak yorumlanan görüşmeye ev sahipliği yaptı.

MİT'in koordinesi ve gözetiminde iki ülke arasında Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in takası da 27 Nisan'da Türkiye'de gerçekleştirildi.

- PKK/KCK/YPG'YE YÖNELİK OPERASYONLAR

Yurt içi ve dışındaki operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetini kısıtlayan MİT, 1 Ocak-31 Aralık 2022'de başta PKK, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda sözde üst düzey mensuplarının da aralarında bulunduğu 187 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların 99'u ölü, 88'i de sağ ele geçirildi.

PKK'ya yönelik operasyonlarda 44'ü sözde üst düzey 119 terörist nokta operasyonlarla öldürüldü ya da yakalandı. Bunların 21'i adli makamlara teslim edildi.

- ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK'LILARIN 12'Sİ SÖZDE ÜST DÜZEY KADIN TERÖRİST

Operasyonlarda kırmızı kategoride aranan ve Türkiye'deki orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur, sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" ve PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin'in de aralarında olduğu 3'ü sağ toplam 13 kadın terörist ele geçirildi.

Bu yıl yurt içi ve dışında sağ ele geçirilen 88 terörist arasında DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ve DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler ile DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır da bulunuyor.

- GÜVENLİK GÜÇLERİYLE KOORDİNELİ OPERASYONLARLA ÖNEMLİ İSİMLER YAKALANDI

Anlık istihbaratları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile paylaşan MİT, güvenlik güçleriyle koordineli önemli operasyonlara imza attı.

Bu operasyonlarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 2 Eylül'de Edirne'ye giderken yakalandı.

Bursa'da 20 Nisan 2022'de cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK üyesi 2'si kadın, 3 terörist 17 Eylül'de, MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu 22 Ekim'de ele geçirildi.

Son olarak MİT ve emniyet ekiplerince 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı "Abu Süleyman El Aşkar" kod adlı Ahmed A.K. Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist yakalandı.

- PKK/YBŞ'NİN SÖZDE ÖZEL KUVVET SORUMLUSUNA ARACINDA NOKTA ATIŞ

MİT, 28 Ocak'ta PKK/KCK kontrolündeki Irak/Sincar'daki Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu "Azad" kod adlı Sileman Şemo Yusuf'u bulunduğu araçta nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.

Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan, 17 Şubat'ta yapılan operasyonda öldürüldü.

MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan'ı, 20 Şubat 2022'de Aynularab'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi.

- PKK/YPG'NİN SÖZDE AMUDE-DERBESİYE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin Derbesiye ilçesinde 17 Nisan'da nokta atışıyla PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, Suriye'nin Aynularab bölgesinde saklandığı yerde 15 Mayıs'ta PKK terör örgütü üyesi "Hayri" kod adlı Ekrem Üstek, 21 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Musul'da 21 Mayıs'ta PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan, 2 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de PKK'nın sözde Kerkük cephesi sorumlusu "Dılhaz Gabar" kod adlı Mehmet Doğan düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın 31 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda 4 PKK/KCK'lı terörist öldürüldü.

Irak'ın Gara bölgesinde 9 Haziran'da PKK/KCK'lı 3 terörist, 19 Haziran'da Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli, 17 ve 21 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 5 terörist, 24 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir, 4 Temmuz'da öldürüldü.

Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve apollo akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan 17 Temmuz'da, PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç 24 Temmuz'da düzenlenen özel operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

PKK'ya 1991'de katılan ve örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer, Süleymaniye kentinde 28 Temmuz'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Öte yandan MİT operasyonuyla temmuzda Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) taziye mesajı yayımladığı 3 teröristten birinin Suriye'de PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu "Roj Habur" kod adlı Civana Heso olduğu doğrulandı.

- GÜNGÖREN SALDIRISININ FAİLLERİNDEN PKK'LI NÜSRET TEBİŞ'E SURİYE'DE OPERASYON

İstanbul'un Güngören ilçesinde 2008'de düzenlenen bombalı eylemin faillerinden PKK'lı "Rüstem" kod adlı Nüsret Tebiş, Türkiye sınırına 60 kilometre mesafedeki Haseke'de saklandığı evde 30 Temmuz'da öldürüldü.

PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) yürütme konseyi üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman, 1 Ağustos'ta özel operasyonla etkisiz hale getirildi. Aynularab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi.

Suriye Kamışlı'da 6 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani ile beraberindeki sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu "Ruhaz Amude" kod adlı Mazlum Esat, etkisiz hale getirildi.

Gara'da PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında olduğu 7 terörist ile PKK/YPG'li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verilen sözde Hebat Derik akademisinin yöneticilerinden terörist Mıhyeddin Gulo, Kamışlı'da 9 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi.

- PKK/KCK'NIN SÖZDE AKADEMİLER SORUMLUSU TARHAN'A KAMIŞLI'DA OPERASYON

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina'da 14 Ağustos'ta 6 PKK/KCK'lı terörist, 16 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi "Dijvar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan öldürüldü.

Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde 27 Ağustos'ta PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın başında olduğu sözde halk savunma merkezine bağlı faaliyet yürüten İran uyruklu "Rezan Baran" kod adlı Mervan Misto ve "Bawe Sur" kod isimli Huseyin Resuli Kizilbaş öldürüldü.

PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu "Rezan Amed" kod adlı terörist Ümit Tarhan ve beraberindeki başka bir terörist, 31 Ağustos'ta Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da 4 Eylül'de terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden "Darav Gevda" kod adlı Bedirhan Abi, 12 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde PKK'nın sözde suikast timinde yer alan "Şahan" kod adlı terörist Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 terörist öldürüldü. Aksaç'ın illegal olarak büyükşehirlere gönderilmek üzereyken MİT'in takibine alındığı ve operasyonla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde 10-12 Eylül'de Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirildi.

- TERÖR ÖRGÜTÜNE SURİYE'NİN KUZEYİNDE ÇİFTE OPERASYON

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da 16 Eylül'de SİHA operasyonuyla PKK/YPG'nin sözde Fırat bölgesi sorumlusu "Rojhat Karakoçan" kod adlı Mehmet Gürbüz ve beraberindeki koruması etkisiz hale getirildi. Bu operasyonda, Barış Pınarı Bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapacak 3 terörist öldürüldü, iki Grad füzesi ve muhtelif mühimmat imha edildi.

Irak'ın kuzeyinde 21 Eylül'de yapılan 2 ayrı operasyonda terör örgütü PKK/KCK'lı 6 terörist, Suriye'nin kuzeyinde 26 Eylül'de PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa cephe sorumlusu "Doğan Amanos" kod adlı Mehmet Akyol, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur, Suriye'nin Halep kentinde 28 Eylül'de etkisiz hale getirildi.

Birçok eylemin talimatını veren Sabah Oğur'un kardeşi PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Zahra Oğur da 2010'da etkisiz hale getirilmişti.

- PKK/KCK'NIN SÖZDE SAĞLIK KOMİTESİ SORUMLUSU ÖKKEŞ DEVERİ İLE KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab (Kobani) bölgesinde 6 Ekim'de PKK/YPG'nin sözde Kobani genel sorumlusu "Koçero Batman/Koçer Amed" kod aldı Hasan Demertaş, Irak'ın kuzeyinde 8 Ekim'de Gara'da 3 ve Asos'ta 3 olmak üzere 6 PKK/KCK mensubu yapılan operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 9 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu "Kendal Pirsus" kod adlı Ökkeş Deveri ile sözde PKK özel güç mensubu "Kemal Pir" kod adlı koruması Kayhan Kartal, Suriye'de 14 Ekim'de gerçekleştirilen özel operasyonla karargahı Suriye'nin Şeddade bölgesinde bulunan PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sorumlusu "Geli Serhat" kod adlı Nejdet Dağlarer öldürüldü.

Suriye'deki en kalabalık terörist birliklerden biri olan sözde Çavreş tugayı sorumlusunun etkisiz hale getirilmesi, örgütün Suriye'deki yapısına ciddi zarar verdi.

- SÖZDE ÇAVREŞ TUGAYI SABOTAJ TABURU SORUMLUSU EYYÜP YAKUT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin Şeddade bölgesinde 24 Ekim'de PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı Eyyüp Yakut, Suriye'de 1 Kasım'da sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin, 6 Kasım'da sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva öldürüldü.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 18 Kasım'da PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve beraberindeki 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da 30 Kasım'da PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur, düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Suriye'de 2 Aralık'ta PKK/YPG'nin sözde Tel Tamir eyaleti tugay sorumlusu Kemal Pir kod adlı Muhammed Nasır ve PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih 5 Aralık'ta etkisiz hale getirildi.

- TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SÖZDE İKİ SORUMLUSUNA SURİYE VE IRAK'IN KUZEYİNDE OPERASYON

Güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize eden PKK/YPG mensubu "Dilxwaz Agir" kod adlı Osman Mutlu, 15 Aralık'ta Suriye'nin Amude bölgesinde patlayıcı mühimmatların bulunduğu araç içerisinde öldürüldü.

Aynı gün Irak'ın Gare bölgesinde teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimler veren sözde "apollo akademileri"nde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen sözde propaganda sorumlusu "Roza" kod adlı Songül Tarıncı ve 2 koruması, Irak'ın kuzeyinde öldürüldü.

- YURT İÇİ VE DIŞINDA 88 TERÖRİST YAKALANDI

İran istihbaratının bazı muhalif isimleri Türkiye'den kaçırma planlarına taşeronluk yapan 14 şüpheli, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MİT ve Van Emniyet Müdürlüğünce Van'ın İpekyolu ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik 11 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 30 sahte pasaport, ikamet izin belgesi ve uluslararası koruma belgesi ele geçirildi, 3 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ve MİT, FETÖ üyeliğinden arama kaydı bulunan E.K'yi, 22 Şubat'ta Ahmetli ilçesinde yakaladı.

MİT ve emniyetin DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda, Tunus uyruklu Mahmud Jabran, Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Aldine ve Suriye uyruklu Refik kod adlı Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarla 25 Şubat'ta yakalandı.

FETÖ'nün devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan "Köstebek" adlı kitabı yayımlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak'ta MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi. Hakimlikçe sorgulanan Bozkır, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan, DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'i 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Terör örgütü DEAŞ'a 2014'te katıldığı tespit edilen Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı. Güler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

- MİT, PKK/KCK MENSUBUNU IRAK'IN KUZEYİNDEN TÜRKİYE'YE GETİRDİ

PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na 14 Eylül'de düzenlediği operasyon sonucu "Şahan/Cihan" kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu "Tekoşin Kamışlı/Civan" kod adlı Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.

PKK/KCK mensubu ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde 14 Nisan'da Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak 18 Nisan 2022'de Türkiye'ye getirildi. Kılıçlı, 19 Nisan'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar, MİT'in 7 Haziran 2022'de Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

- MİT'İN OPERASYONUYLA YAKALANAN YUNAN CASUS TUTUKLANDI

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından 25 Haziran'da yakalandı. Hakkında hazırlanan evrakla nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Mahkeme heyeti, 1 Kasım'da "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Ampara'nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

MİT ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda İsrail vatandaşlarına yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 İranlı şüpheli gözaltına alındı. Hakimlik, 29 Haziran'da 5 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına, birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, Ege Deniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince 30 Haziran'da Gümüldür Azmak Koyu açıklarında "Kardelen" isimli tekneye düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliğinden yargılanan eski öğretim üyesi Ş.A. ve eski öğretmen M.G. yakalandı, yasa dışı geçişlerine yardım ettikleri iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen eski öğretim üyesi Ş.A. ile yasa dışı geçişi organize etmekle suçlanan H.K. ve B.K, tutuklandı. Eski öğretmen M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik 2015'teki terör saldırısının firarı son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik'in de aralarında olduğu 8 terörist, 20 Temmuz'da yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken, Çanakkale'de MİT, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin 5 Eylül'de düzenlediği operasyonda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen zanlı tutuklandı.

- BİRİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 2 PKK/KCK'LI TERÖRİST SINIR HATTINDA YAKALANDI

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Alişer" kod adlı Hüseyin Yıldırım, 23 Eylül'de sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Terörist Çiçek'in 25 Eylül 2012'de Tunceli'de gerçekleştirilen ve 6'sı asker 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden olduğu tespit edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu 25 Ağustos 2020'deki saldırının da failleri arasında yer alan Çiçek'in Suriye ve İran'da, Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.

- DEAŞ'IN SÖZDE YÖNETİCİSİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI

EGM ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai 9 Eylül'de tutuklandı.

MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının 17 Eylül'de ortak operasyonuyla, Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK üyesi ikisi kadın, 3 terörist İzmir Dikili'de yakalandı. Kadın teröristlerin isimlerinin ise Dilek Aksu ve Seda Baykal olduğu öğrenildi.

- SURİYE'NİN KUZEYİNDE 3 TERÖRİST SİLAHLARIYLA YAKALANDI

Türkiye'de güvenlik güçlerine eylem amacıyla terör örgütü PKK tarafından görevlendirilen, "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın korumasının da arasında olduğu "Adnan Piro" kod adlı Ferhad Edemen, "Bahtiyar" kod adlı Ozan Tunç ve "Çem Riha" kod adlı Mehmet Kaykır, 29 Eylül'de Afrin-Azez kara yolunda silah ve teçhizatlarıyla ele geçirildi.

MİT'in istihbarat ve operasyonel desteğiyle yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 30 Eylül'de düzenlenen operasyonda biri ölü, 19 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yakalanan DEAŞ'lı teröristler, Suriye'deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun keşif faaliyeti yürüttüklerini ve TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını itiraf etti.

- PKK'NIN SÖZDE LOJİSTİK SORUMLUSUNA IRAK'IN KUZEYİNDE OPERASYON

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da 10 Ekim'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu "Çiyager Mamhuri" kod adlı Çekdar Kaya'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışma sonucunda, PKK/KCK'nın suikast biriminde ve Musul Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren "Canşer-Laşer" kod adlı Burhan Piçak'ı 21 Ekim'de Türkiye'ye getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucu Menemen ilçesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, 22 Ekim'de İzmir'de yakalandı.

Gündoğdu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve MİT'in yaptığı ortak çalışmayla daha önce Suriye'de DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürüten yabancı uyruklu M.S, 1 Kasım'da Adana'da yakalandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- DHKP/C'NİN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU MATUR, FETÖ MENSUBU DEMİROK TUTUKLANDI

Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak 12 Kasım'da Türkiye'ye getirilen FETÖ mensubu Uğur Demirok, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, MİT Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu 28 Kasım'da İstanbul'da yakalandı, 29 Kasım'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari terörist Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güçlerle 19 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

MİT ve Suriye Milli Ordusuna bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu terörist, 1 Aralık'ta silah ve teçhizatlarıyla ele geçirildi.

MİT ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik 3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Alanya ilçesinde 16 Aralık'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

MİT ve polislerce 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı "Abu Süleyman El Aşkar" kod adlı Ahmed A.K. Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist, Hatay'da ikamet ettikleri örgüte ait evlerde