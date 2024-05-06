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Dünya

Türkiye'den yola çıkacak! Güney Afrika Cumhurbaşkanından destek açıklaması

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Türkiye'den yola çıkarak Gazze'ye 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak Özgürlük Filosu Koalisyonuna tam destek verdiklerini söyledi.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 07:36 - Güncelleme:
Türkiye'den yola çıkacak! Güney Afrika Cumhurbaşkanından destek açıklaması
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Ramaphosa, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi, lideri olduğu 30 yıllık iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) Western Cape eyaletinde gerçekleştirdiği seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, Güney Afrika olarak Filistin halkının özgürlüğünü kalpten desteklediklerini belirtti.

Filistin davasını savunmayı Güney Afrika'yı özgürlüğe kavuşturan lider Nelson Mandela'dan öğrendiklerini söyleyen Ramaphosa, "Filistin bayrağını yükseklerde dalgalandıracağız. Güney Afrika olarak duruşumuz budur. " dedi.

Ramaphosa, 12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunca oluşturulan Özgürlük Filosu Koalisyonuna ilişkin, "Türkiye'deki Özgürlük Filosunu destekliyoruz. Bu yüzden tam desteğimize sahip olduklarını bilmelerini isterim" ifadelerini kullandı.

Filistin'in uluslararası arenadaki en büyük savunucularından biri olan Güney Afrika, İsrail'in Gazze saldırılarını Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşımıştı.

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