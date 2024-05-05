Türkiye'nin adımı dünya basınında: Tel Aviv'e yönelik küresel baskı giderek artıyor

ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat ve ithalatı tamamen durdurmasını manşetine taşıdı. NYT haberinde, bazı ülkelerin İsrail ile ilişkileri tamamen kestiğini ya da kısıtladığını yazdı.

ABD başta olmak üzere Avrupalı ülkeler, İsrail'in soykırımına kalkan olmak isterken diğer taraftan uluslararası ilişkilerin önemli dinamiği olan kurumların altını tamamen boşalttı. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ya da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kurumlar Gazze Şeridi'ndeki vahşete dair sözde de kalsa açıklamalar yapıyor.

Dahası BM Güvenlik Konseyi ya da Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi bağlayıcılığı olan kurumlar çeşitli kararlar alıyor. Ancak Siyonist İsrail, ABD'nin şemsiyesinin altında katliamlarına devam ediyor.

ABD BASINI YAKIN MARKAJA ALDI

Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticaretini durdurmasının dünya basınındaki yankıları devam ediyor. Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar İsrail ile tüm ticareti askıya aldığını duyuran ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, bunun Tel Aviv yönetimine yönelik son uluslararası yaptırım olduğuna ve giderek artan küresel baskıya vurgu yaptı. Gazeteye göre, İsrail saldırılarını ilerlettikçe uluslararası izolasyonu da arttı. Bazı ülkeler bağların derecesini düşürürken bazıları da tamamen kesti. Her ne kadar ABD, İngiltere ve Almanya gibi yakın ortakları İsrail'i desteklemeye devam etse de onlar bile İsrail'in bölgedeki eylemlerini yüksek sesle eleştirmeye başladı.

ÇOK SAYIDA ÜLKE BAĞLANTIYI KESTİ

Kolombiya, Bolivya ve Belize'nin ardından Orta ve Güney Amerika da İsrail ile bağlarını koparan son ülke oldu. Kolombiya, Şili ve Honduras, İsrail'deki büyükelçilerini zaten geri çağırmışlardı. Ürdün ve Bahreyn gibi Arap devletleri de kamuoyundan gelen tepkiler üzerine büyükelçilerini ülkelerine göndermişti.

KİM NE DEDİ? İSRAİL NE YAPTI?

BMGK: Acil ateşkes ilan edilmeli.

İsrail: O günden beri 2 bin Filistinliyi daha katletti.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engelsiz ulaştırmasına hükmetti.

İsrail: UAD'nin kararının açıklandığı günlerde Filistinli bebekleri açlıktan ölüme terk etti.

DSÖ: Sağlık birimlerine saldırılar savaş suçu.

İsrail: 7 Ekim'den beri 400 sağlık merkezini yıktı.

UNICEF: Gazze binlerce çocuğa mezar oldu.

İsrail: Öldürdükleri Filistinli çocuk sayısı 15 bine dayandı.

BM: Toplu mezarlar araştırılmalı.

İsrail: Hastane bahçelerini bile toplu mezarlara dönüştürdü ve hâlâ soruşturma izni vermiyor.

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'de ölü bedenlerden organ çalıyor.

İsrail: Siyonist rejim hiçbir uluslararası bağımsız soruşturmaya izin vermiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, sivilleri aç bırakmayı "savaş yöntemi" olarak kullanıyor.

İsrail: Okullar, camiler, hastaneler ya da kiliselere sığınan binlerce kişiyi günlerce aç ve susuz bıraktı.

BMGK üyeleri: İsrail'in World Central Kitchen'da görevli olan Batılı 7 yardım çalışanını öldürmesine tepki gösterdi.

İsrail: Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Savaşta böyle şeyler olur" dedi. Soruşturma bile açılmadı.

Avrupa Birliği: Batı Şeria'daki yerleşkeler yasadışı.

İsrail: Terörist yerleşimci Yahudiler, yüzlerce Filistinlinin evine çöktü.

GAZZE'DE ATEŞKES UMUDU

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler Mısır'da devam ediyor. Mısır medyası, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaştığını duyurdu. Haberde, Mısır güvenlik heyetinin birçok anlaşmazlık noktasında uzlaşma formülüne ulaştığı ifade edildi. Hamas, heyetinin son ateşkes önerisini inceledikten sonra "olumlu bir havayla" Kahire'ye gittiğini açıklamıştı.

ÖĞRENCİLER KAZANMAYA BAŞLADI

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde 16 Nisan'da başlayan Filistin'e destek eylemleri dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. Princeton Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Filistin halkının kıtlığa mahkûm edilmesine tepki olarak açlık grevine başlarken Evergreen Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı öğrenciler, üniversite yönetimine taleplerini kabul ettirdi. Buna göre, Evergreen Üniversitesi, Gazze'de ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve bölgeye insani yardımın genişletilmesini talep ettiğini ifade eden bir bildiriyi paylaşacak. ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders ise Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.