Türkiye'nin çağrısı karşılık buldu! Barış masasında 4 başlık var

Türkiye, ABD ve İran'ı aynı masada buluşturuyor. 6 Şubat'ta Türkiye'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek olan toplantıya, ABD heyeti adına Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Başdanışmanı Jared Kushner katılacak. İran adına ise hem İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hem de İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in en güvendiği isim olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi katılacak.

İstanbul ya da Umman'da kurulacak olan masaya ABD ve İran tarafıyla birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da oturacak. Türkiye Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Umman ve Pakistan Dışişleri Bakanlarını da çözüm masasına davet etti.

TRUMP AÇIK KAPI BIRAKIYOR

Masada en dikkat çeken aktörlerden biri de ABD Başkanı Tump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner olacak. Kushner Trump'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Kushner'i masaya dahil etmesi bir sonuç almak istediği ve her şeye rağmen müzakereye açık kapı bıraktığının somut bir işareti olarak yorumlanıyor.

URANYUM DIŞARI ÇIKACAK

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, Türkiye'nin modere etmesi beklenen 'Müzakere Masası'nda dört önemli başlık ele alınacak.

* İran'ın nükleer tesislerini kapatması

* Şu ana kadar zenginleştirilmiş Uranyumun İran dışına çıkarılması

* İran'ın uzun menzilli balistik füzeleri savunma programından çıkarması

* İran'ın vekil güçleri kullanmaktan vazgeçmesi ve desteğini çekmesi

ŞAHİNLER DEVRE DIŞI KALABİLİR

Diplomatik kaynaklara göre çözüm çok kolay değil ancak kurulacak müzakere masası, her iki taraftan da savaş isteyen şahinleri devre dışı bırakıp bir diyalog yolu açabilir. Özellikle İsrail ABD'nin İran'a saldırmasını çok istiyor ve ABD'deki şahin lobi üzerinde etkili. Bu toplantıyla bu etki de önemli ölçüde kırılmış olacak. Hedef ise, taraflara diplomasinin her zaman en geçerli enstrüman olduğunu kabul ettirmek; bir güven iklimi oluşturmak ve uzun erimli müzakerelerle çözümü sağlamak.

ZENGİNLEŞTİRMEYİ %20'YE DÜŞÜREBİLİRİZ

İran lideri Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ülkesindeki uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin, "Yüzde 60 seviyesindeki uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye düşürmek mümkün" dedi.

ABD-İran arasında savaş gerilimi sürerken Tahran'dan yeni bir adım geldi. İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması için bir neden bulunmadığını söyleyen Şemhani, "Karmaşık aşamalara ihtiyaç yok. Eğer endişeleniyorlarsa yüzde 60 seviyesindeki uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye düşürmek mümkün ancak bunun bedeli ödenmeli" ifadelerini kullandı. Şemhani, İran'daki zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin ise, "Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının miktarı henüz bilinmiyor çünkü bir kısmı enkaz altında kaldı ve bunu çıkarmak tehlikeli olduğu için bu yönde bir girişim henüz gerçekleşmedi" dedi. Şemhani, İran'ın yalnızca ABD ile müzakere yürüttüğünü ve müzakere konusunun da nükleer mesele olduğunu hatırlattı.

"GÖRÜŞMELER UMMAN'DA" İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da yapılması beklenen ABD-İran görüşmeleri Tahran yönetiminin talebi üzerine cuma günü Umman'da yapılacak

ANLAŞMAZSAK KÖTÜ ŞEYLER OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme dair açıklamada bulundu. Trump, İran'a doğru giden 'çok büyük' gemilerinin olduğunu kaydederek, "İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran'la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak" dedi. İran'la ilgili sürecin olumsuz seyretmesi halinde neler olabileceği sorusuna, "Bunu size söylemem aptalca olurdu" yanıtını veren Trump, İran'la görüşmelerinin sürdüğüne işaret etti.