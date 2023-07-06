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Dünya

Türkiye'nin de katıldığı kritik toplantı başladı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkındaki Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı başladı.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Türkiye'nin de katıldığı kritik toplantı başladı
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Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıya, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE-FİNLANDİYA-İSVEÇ DAİMİ ORTAK MEKANİZMA TOPLANTISI BAŞLADI

Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer alıyor.

Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Fidan başkanlığındaki Türk heyeti, Stoltenberg ile görüşmüştü.

Toplantıda, 14 Haziran'da Ankara'da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede, Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında, Madrid'deki NATO Zirvesi sırasında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımların gözden geçirilmesi planlanıyor.

ANKARA'YA BUDAPEŞTE'DEN DE DESTEK VAR

İsveç'in ittifak üyeliğine karşı çıkan Macaristan, süreçte Türkiye ile ortak hareket vaadinde bulunuyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin Türkiye'nin tutumunda değişiklik olması halinde Macaristan'ın süreci geciktirmeyeceğini açıkladı. İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması noktasında Türk mevkidaşı ile temas halinde olduğunu da ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN KİLİT ROLÜ BULUNUYOR"

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da Türkiye'nin NATO'daki varlığına ilişkin "kilit rolü bulunuyor" değerlendirmesi geldi.

Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'nin pek çok krizde ara bulucu rolü oynadığını hatırlattı. Türkiye'yi önemli bir bölgesel ortak olarak tanımladı.

Ukrayna - Rusya savaşı üzerine İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusu yapmış, Finlandiya'nın süreci nisan ayında tamamlanmıştı.

İsveç ise henüz Türkiye ve Macaristan'ın onayını alamadı.

  • Türkiye İsveç Finlandiya
  • NATO üyeliği
  • Daimi Ortak Mekanizma

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