Türkiye'nin desteğine dikkat çekti: Dostluk bağlarına derinden değer veriyoruz

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan-Türkiye dostluğunu kutlama vesilesiyle Ankara'da etkinlik düzenlendi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince, JW Marriot Otel'de düzenlenen "Diwali Yemeği"ne, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Paul, burada yaptığı konuşmada, Hindistan'ın yılın bu dönemlerinde çok sayıda Hint festivaline ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Özellikle bu yıl aynı zamanda, Hindistan'ın yaklaşık bir yıldır yürütmekte olduğu, yürütmüş olduğu G20 dönem başkanlığını başarıyla tamamlamasına da denk gelmektedir. Bu vesileyle bunu da kutlamış oluyoruz." dedi.

Türkiye'nin, bu yılki G20 sürecine yürekten ve yapıcı katılım sağlamasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Paul, Hindistan-Türkiye ilişkilerine değindi.

Paul, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hindistan tarafından iki büyük arama kurtarma ekibi gönderildiğini ve büyük bir sahra hastanesi kurulduğunu hatırlatarak, "Bu kadar zor bir dönemde yaranıza merhem olabilmek bizler için son derece kıymetliydi." dedi.

Öte yandan, 2021'de Hindistan'da Kovid-19 salgınının zirve yaptığı dönemde Türkiye'nin Hindistan'a sağladığı medikal ekipman desteğini dile getiren Paul, "Her iki büyük demokrasinin halkları arasındaki geleneksel olarak güçlü dostluk bağlarına ve kültürel bağlara derinden değer veriyoruz." ifadesini kullandı.

Milletvekili Ensarioğlu da etkinlikte bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bugün burada Hindistan ve Türkiye arasındaki parlamentolar arasındaki ilişkileri vurgulamak ve bu ilişkilerin geleceğine dair umutlarımızı paylaşmak isterim." ifadesini kullandı.

İki ülkenin kültürel ve tarihsel bağlarla birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyleyen Ensarioğlu, bunun en güzel örneğinin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hindistan hükümetinin ve halkının Türkiye için gösterdiği destek ve dayanışma olduğunu kaydetti.

Ensarioğlu, "Hindistan ile aslında tarihsel bağlarımız belki bugünden daha güçlüydü. Bu sadece deprem dolayısıyla değil. Geçmişte Kurtuluş Savaşı'mızda dahi maddi katkılarda bulunmuştur. En zor günümüzde yanımızda olmuştur. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği sadece tarih boyunca değil, günümüzde de önemini korumaktadır. Küresel düzeyde karşılaştığımız zorluklar dayanışma ve işbirliği ihtiyacını da daha önemli hale getirmektedir." şeklinde sözlerini sürdürdü.