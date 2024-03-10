Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı

Gazze halkı için 7 Ekim'den bu yana yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay'ın, bugüne kadar gönderdiği yardım gemilerinin en büyüğü olan "İyilik Gemisi" Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı. Ramazan ayı öncesinde bölgeye ulaşan İyilik Gemisi'ndeki malzemelerin sevkiyatı için TIR'lara yükleme çalışması ise hemen başlatıldı. Ülkedeki Türk Kızılay uzman personelinin yönlendirmesiyle yükleme çalışmaları yapılan TIR'lar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapacak.

Gemide başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme ve bebek malzemelerinden oluşan 2 bin 737 tonluk yük bulunuyor. Yardım TIR'larını bölgeye hızla ulaşması için çalışan Türk Kızılay, Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı ile koordinasyonda hareket ediyor.

Kızılay, Gazze içerisinde gıda paketlerinin dağıtımın yanı sıra Gazze'nin Refah bölgesinde de aşevi çalıştırarak günlük 5000 kişiye sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. Yemekler bugünden itibaren iftarlık ve sahurluk olarak dağıtılacak.