Türkiye'nin gurur gününü dünya basını böyle gördü: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük projelere odaklandı

Türkiye tarihi bir güne daha imza attı. Fatih sondaj gemisi tarafından keşfedilen Karadeniz gazının devreye alınma töreni dün gerçekleşti. Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleştirildi. Karadeniz doğal gazı, Başkan Erdoğan'ın Filyos'taki törende yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı.

İKİ MÜJDE BİRDEN

Başkan Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğalgazı ücretsiz veriyoruz" ifadelerini kullandı. Fatih Sondaj gemisi ile başlayan keşfin 710 milyar metreküpe ulaştığını hatırlatan Başkan Erdoğan, vatandaşlara iki müjde de verdi.

Başkan Erdoğan törende, "Biliyorsunuz bu projenin ilk adımını 2020 Ağustos'unda Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih gemimizin vurduğu sondajla almıştık. Buna bir kuyusundaki bu sondajın ön verilerimize sahada 320 milyar metreküplük olduğunu göstermiştir. Ardından ilave sondajlar bu rakam 405 milyar metre küpe yükseldi.

Fatih Sondaj gemimize, Kanuni gemimizin de katılmasıyla geliştiren çalışmalar sonunda rezerv miktarımız 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz Sondaj Gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modellemeyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bir diğer saha olan Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı." İfadelerini kullandı.

Türkiye'nin haneler dağıtılacak yerli gazı, dünya medyasında da gündeme oturdu. Uluslararası basın, Karadeniz gazının karaya ulaşmasını manşetten duyurdu.

"SEÇİMLER ÖNCESİ ÖNEMLİ ADIM"

Bloomberg'in Türkiye'deki bu tarihi günü "Erdoğan seçim öncesi vaatlerine enerji faturası indirimini ekledi" başlığıyla duyurdu. Başkan Erdoğan'ın yerli gazı hanelere ücretsiz dağıtacağını söyleyen Bloomberg, yaklaşan Türkiye seçimleri öncesi bu müjdenin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Uluslararası haber ajansı haberi, Agence France-Presse (AFP) "Erdoğan, seçim öncesinde Karadeniz gaz sevkiyatını başlattı" başlığıyla servis etti. Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlık hedefine vurgu yapan AFP, önemli gelişmenin seçimlere yalnızca birkaç hafta kala gerçekleştiğine dikkat çekti.

"TÜRKİYE DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULUYOR"

Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük rezervi olan Karadeniz'deki keşfin 2020'de gerçekleştiğini kaydeden AFP, Başkan Erdoğan'ın bu keşfi, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmanın bir yolu olduğunun altını çizdiğini vurguladı.

Ajans haberinde rezervin büyüklüğüne de dikkat çekti. Tüm kuyuların faaliyete geçmesiyle günlük üretimin 40 milyon metreküpü bulacağını hatırlatan AFP, bu rakamın Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yüzde 6'sının karşılanması anlamına geldiğinin de altını çizdi.

"ERDOĞAN BÜYÜK PROJELERE ODAKLANDI"

Fransız RFİ, haberi "Türkiye: Erdoğan Karadeniz'den ilk gaz sevkiyatını başlattı" başlığıyla duyurdu. Yerli gazın Mayıs ayında evlere ulaşmasının beklendiğini hatırlatan RFİ, Karadeniz gazının enerji krizindeki Avrupa ülkelerine ihraç edilmesinin planlandığını da yer verdi. 14 Mayıs'a az bir zaman kala gerçekleşen törenin Başkan Erdoğan'ın elini güçlendirdiğini hatırlatan RFİ, "Erdoğan büyük projelere odaklandı" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM KATLANARAK ARTACAK"

Fransız televizyonu RTBF de töreni, "Türkiye, 2020'de keşfedilen Sakarya doğalgaz sahasının üretimine başlıyor" manşetiyle duyurdu. Başkan Erdoğan'ın Sakarya sahasını 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük doğalgaz sahası" olarak takdim ettiğini hatırlatan RTBF, yerli gaz üretiminin gelecek dört ya da beş yıl içinde dörde katlanacağını aktardı.

Yunan Iefimerida yerli gazın dağıtım törenini, "Türkiye Yüzyılı'na armağan" ifadeleriyle manşete taşıdı. Başkan Erdoğan'ın bu önemli adımı seçimlerin hemen öncesinde attığını söyleyen gazete, Türkiye'nin yakın zamanda yerli gaz ihracatına başlayacağının sinyallerini verdiğini de vurguladı.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Huffingtonpost Greece ise haberinde, Başkan Erdoğan'ın "Bu, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı. Bu büyük projenin Türk haneleri için önemine de dikkat çeken gazete, Türkiye'nin enerji bağımsızlığının altını çizdi. Gazete, Türk tüketicilerin bir ay boyunca doğalgaza ücret ödemeyeceğini belirtti.

Alman Handelsblatt gazetesi törenin ayrıntılarına yer verdiği haberinde "Erdoğan, seçim kampanyasında hane halklarına doğalgazı ücretsiz ilan etti" manşetini attı.