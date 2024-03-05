Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik hava harekatları, terör örgütünde paniğe neden oldu. ABD kontrolündeki bölgelerde petrol çıkarıp Avrupa'ya satan PKK, Türkiye'nin operasyonları durdurması için çalmadık kapı bırakmıyor. Örgüte ait petrol ve elektrik tesisleri vurulduktan sonra Türkiye'yi ABD'ye şikayet edip tesislerin onarılacağına dair garanti alan PKK, şimdi de uluslararası diyalog grubu oluşturulması için harekete geçti.

MEKTUP ELE GEÇTİ

Onarılacak tesislerin yeni hava harekatlarıyla zarar görmesini engellemek için PKK'nın sözde üst yönetimi, uluslararası kurumlarla diyalog kararı aldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Güvenlik birimleri, PKK'nın talebi doğrultusunda sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nde faaliyet yürüten siyasi parti temsilcileri tarafından, uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilmesi için mektup hazırlandığını tespit etti. Mektupta, Türkiye'nin operasyonlarının durdurulması ve sözde özerk yönetime destek sağlanması isteniyor.

SINIRDAN UZAĞA KAÇIYORLAR

PKK'nın sözde üst düzey sorumluları, TSK'nın düzenlediği hava operasyonlarından etkilenmemek için bazı önlemler aldı. Bu önlemler arasında, örgütün sözde karargahları ile sabit konumdaki kontrol noktalarında en az sayıda unsur görevlendirilmesi, kontrol noktalarının yerlerinin sürekli değiştirilmesi yer alıyor. PKK elebaşlarının da zorunlu olmadıkça Türkiye sınır hattına yaklaşmayacakları, bu bölgeden uzak duracakları öğrenildi. Öte yandan Türkiye'deki PKK'lı teröristlere Suriye kimliği çıkarılacağı, isimlerin Arapça, milliyetlerinin de Arap olarak değiştirileceği bilgisine ulaşıldı.