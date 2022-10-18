Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, İbrahim Yasin ile görüştü

Çobanoğlu-Yasin görüşmesinde, Türkiye ile Sudan arasında askeri ve güvenlik alanda yürütülen ortak çalışmalarla savunma sanayi alanındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ömer ile görüşmesinde Çobanoğlu, iki ülkenin emniyet güçleri arasında farklı alanlarda sürdürülen eğitim faaliyetleriyle geleceğe yönelik iş birliği imkanlarını ele aldı.

Çobanoğlu, Ali ile de uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

Görüşmelerinde Türkiye'nin, bu ülkenin istikrar ve güvenliğine atfettiği önemi vurgulayan Çobanoğlu, Sudan halkına desteğin süreceğini belirtti.