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Dünya

Türkiye'nin İsrail kararı sonrası Filistin'den teşekkür: Yanımızda olduğunuzu bilmek büyük güç veriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile telefonda görüşen Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, Türkiye'nin İsrail'e yönelik kısıtlama kararı hakkında konuştu. Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına Filistin davasına gösterdikleri büyük ilgi, destek ve samimi çabalar dolayısıyla teşekkür etti. Ayrıca Filistinli Bakan el-Amur, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bilmenin ve hissetmenin kendilerine İsrail karşısında büyük güç verdiğini söyledi.

AA9 Nisan 2024 Salı 17:07 - Güncelleme:
Türkiye'nin İsrail kararı sonrası Filistin'den teşekkür: Yanımızda olduğunuzu bilmek büyük güç veriyor
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Bakan Bolat, AA muhabirine, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile telefonla yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Filistin hükümetindeki yeni görevi nedeniyle görüşmede Amur'u tebrik ettiğini belirten Bolat, Bakan'ın şahsında tüm Filistinlilerin Ramazan Bayramı'nı da kutladığını söyledi.

Görüşmede, Gazze'deki katliam boyutundaki saldırıların bir an önce durdurulması ve Gazze'ye insani yardım koridorlarının ve konvoyların çalışması gerektiğini vurguladığını dile getiren Bolat, el-Amur'a, "Türkiye olarak, İsrail kalıcı ateşkesi kabul edinceye ve insani yardım konvoylarının Gazze'ye girişine izin verinceye kadar, dün alınan karar gereğince Türkiye'den İsrail'e gönderilmesine izin verilmeyecek bir ürün grubu listesi hazırladık. Bu durum Filistin toprakları üzerinde iş yapan Filistinli tüccarları da etkileyebilir ama asıl amacımız İsrail'in ateşkes ve insani yardım konvoylarına izin verme konusundaki uzlaşmaz tutumunu değiştirmesini sağlamak." dediğini aktardı.

Bakan Bolat, Türkiye olarak, başından bu yana Filistin hükümeti ve halkının yanında yer aldıklarını Bakan el-Amur'a ifade ettiğini dile getirerek, "Gazze'deki masum kardeşlerimizin haklarını, hukukunu savunmak için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Kızılay olarak, yapılabilen çabaların azamisinin gerçekleştirildiğini ve bu çabaların en üst düzeyde devam edeceğini söyledim." diye konuştu.

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Filistin Milli Ekonomi Bakanı el-Amur'un da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına Filistin davasına gösterdikleri büyük ilgi, destek ve samimi çabalar dolayısıyla teşekkür ettiğini belirten Bolat, "Başta Gazzeliler ve tüm Filistinliler olarak Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve hükümetimize şükranlarını sundular. Bakan el-Amur Türkiye'nin, İsrail karşısında Filistin'e en büyük destek sağlayan ülkelerin başında geldiğini ifade etti. Ülkemizin bazı ürünlerde İsrail'e yönelik kısıtlama kararı almasını desteklediklerini, bu kararla Türkiye'den Filistin tarafına ticaretin de etkilenebilecek olmasına karşın, bu kararın asıl hedefinin İsrail'in saldırganlığını durdurma, acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamanın hedeflendiğinin farkında olduklarını dile getirdiler ve bundan dolayı teşekkürlerini belirttiler." dedi.

Bolat, Bakan el-Amur'un, kendisine, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bilmenin ve hissetmenin kendilerine İsrail karşısında büyük güç verdiğini söylediğini de sözlerine ekledi.

  • Ticaret Bakanı
  • İsrail saldırıları
  • insani yardım

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