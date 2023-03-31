Türkiye'nin kararını konuşuyorlar: Başkan Erdoğan verdiği sözü tuttu

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bu karar hem Finlandiya'da hem de dünya basınında en çok konuşulan konulardan biri oldu.

"ERDOĞAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Meclis'teki onay sürecinin başlatılmasına karar verdiğini 17 Mart'ta açıklamıştı. Bu açıklamaya atıfta bulunan CNN International Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözü yerine getirdiğine dikkat çekerek, 'Finlandiya'nın önündeki son engel kalktı' ifadesini kullandı.

CNN, İsveç'in hala beklemede olduğuna vurgu yaptı.

"NATO'YA KATILMAYA HAZIRIZ"

Finlandiya'da ise Daily Finland gazetesi 'Finlandiya NATO'ya katılmaya hazır' başlıklı haberinde sürecin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı imzaya kaldığını belirtti.

Yine Finlandiya merkezli İltalehti gazetesi oylamaya katılan 276 milletvekilinin tamamının Finlandiya lehine oy verdiğine dikkat çekti.

"İSVEÇ HALA KAPIYI ÇALIŞIYOR"

Finlandiya'nın üyelik süreci ile ilgili atılan adım İsveç basınında da kendisine geniş yer buldu.

İsveç'in Aftonbladet gazetesi 'Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet dedi' başlıklı haberinde, "30 NATO ülkesinin tamamı yeşil ışık yaktı, Finlandiya'nın savunma ittifakının bir üyesi olabilmesi için geriye sadece formaliteler kaldı. Biz ise hala ne Macaristan'dan ne de Türkiye'den onay almış değiliz. Kararın ne zaman verilebileceği konusunda da herhangi bir tarih belirlenmedi. İsveç hala bekliyor ve kapıyı çalıyor." ifadelerini kullandı.

Expressen gazetesi ise Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakıldığını belirtirken Sydsvenskan İsveç'in hala beklemede olduğunu yazdı.