21 Temmuz 2020 Salı 16:38 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 17:33

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ İDDİASI

Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürdü.

Oruç Reis'in sondaj faaliyetlerine başlayacağı öne sürüldü.

Yenişafak'ın haberine göre, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndüğü vurgulandı.

20 GÜN ÖNCE LİBYA AÇIKLARINDA TATBİKAT DÜZENLENDİ

Türk Deniz Kuvvetleri, 7 Temmuz tarihinde Libya açıklarında yapacağı tatbikat için NAVTEX ilan etmişti. Tatbikatın gerçekleşeceği alanların adları Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirlenmişti. Doğu Akdeniz'de geçen ay Türk Hava Kuvvetleri ile dev bir tatbikata imza atan Deniz Kuvvetleri, bölgedeki hakim güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ TATBİKATLAR SES GETİRİYOR

4 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleştirilen bu tatbikat uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Söz konusu tatbikatın dost ve düşman ülkeler için mesaj taşıdığını belirten uzmanlar, "Türkiye, 24 saat içerisinde harekata hazır olabileceğini gösterdi. Doğu ve Batı Akdeniz ülkelerine 'istediğimiz her noktaya' ulaşırız mesajı verdi. Bu faaliyetin birincil muhatabı IRINI operasyonuna katılan Avrupa Birliği ülkeleri ve Yunanistan'dır. İkinci muhatapları İsrail ve Mısır'dır. Üçüncü seviyedeki muhatapları ise hem dostumuz hem de düşmanımız olmaya niyetlenen ülkelerdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.